Presidio dinanzi all’Italtractor ITM di Potenza dei Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina

In mattinata si è svolta una conferenza stampa dei Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata con cui si è annunciato il presidio antimilitarista che si terrà ai cancelli della sede Italtractor ITM di Potenza, venerdì 19 Settembre a partire dalle ore 12. A seguire il testo di un documento rivolto ai lavoratori dell’azienda lucana. “Contro le pratiche di sterminio di massa adottate dallo stato di Israele,-si legge nel volantino- la Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto la plausibilità della sussistenza del reato di genocidio per le azioni che Israele sta mettendo in atto contro il popolo palestinese,

Con parere del Luglio 2024 la stessa Corte ha dichiarato illegale l’occupazione israeliana del territorio palestinese e ne ha ordinato la cessazione entro il 17 Settembre 2025. Lo scorso Novembre 2024 la Corte Penale Internazionale ha emesso i mandati di arresto (di fatto disconosciuti dal governo italiano) nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu e dell’ex ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

L’ONU accusa di complicità, indiretta ma consapevole, nel genocidio del popolo palestinese, Stati ed aziende che attraverso la produzione e fornitura di componenti per macchinari pesanti, di fatto consentono e spalleggiano deportazione e genocidio dei Palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Il recente rapporto ONU della relatrice Francesca Albanese denunzia il passaggio dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio e accusa quali principali responsabili le aziende fornitrici dello stato sionista, preoccupate soltanto di poter trarre il massimo profitto dall’occupazione illegale. Italtractor ITM, azienda del gruppo statunitense Titan International Inc., è inserita in una filiera i cui prodotti (cingoli, rulli, componenti per il sottocarro e soluzioni personalizzate per le macchine cingolate) sono utilizzati dai bulldozer (in particolare della Caterpillar) impiegati da Israele per le demolizioni di case, infrastrutture e terreni agricoli a Gaza e in Cisgiordania.

Italtractor è coinvolta, tramite Iveco Defence Vehicles (IDV),nella joint venture Leonardo-Rheinmetall per la produzione di veicoli cingolati per l’esercito italiano, partecipando così al riarmo nazionale ed europeo.

Davanti allo sterminio per bombe, per sete e per fame di un popolo intero soggetto a deportazione e sostituzione coloniale, non possiamo voltarci dall’altra parte, scegliendo di essere complici con il loro silenzio! E’ necessario interrompere ogni collaborazione con lo stato israeliano e boicottare tutte le linee di produzione, ricerca, fornitura, destinate ad Israele, seguendo così l’esempio dei portuali che valorosamente in Italia e nei porti del Mediterraneo continuano a bloccare le armi, richiamando intorno alla propria lotta ampi settori sociali e nuove forme di protesta.

Invitiamo RSU e lavoratori di Italtractor ITM Potenza, e per loro via i lavoratori delle sedi di Bologna, Fanano, Ceprano, ad adoperarsi e vigilare per chiedere trasparenza sulla destinazione finale dei manufatti prodotti nei loro stabilimenti.

Contro un’economia di guerra permanente che spinge verso la prospettiva di un conflitto nucleare, i lavoratori sono chiamati a schierarsi dalla parte della pace e della vita, rifiutando di trasformare la Basilicata in un “polo produttivo di morte”.

La protesta è necessaria.

Auspichiamo un incontro assembleare con lavoratrici e lavoratori, che possono rivolgersi a seguenti recapiti: 379 191433; 340 7057069; comitatopacepz@gmail.com “

Documento di approfondimento inviato sempre “Ai lavoratori della Italtractor ITM S.p.A. di Potenza”

“Sappiamo tutti benissimo che le attività della Italtractor ITM S.p.A., dopo l’acquisizione definitiva del gruppo nel 2012, dipendono strategicamente dalla holding statunitense Titan International Inc. Tale circostanza non aiuta di certo il popolo di Palestina, che da decenni viene cinicamente usato come cavia per dimostrare nei mercati internazionali l’efficacia degli armamenti sperimentati “sul campo”. Adesso che l’accoppiata USA-Israele spinge per la soluzione finale dell’idea stessa dello Stato palestinese; adesso che lo sterminio di decine di migliaia di donne, bambini, anziani, che si protrae a Gaza da 23 mesi usando droni, bombardamenti indiscriminati, carcerazione, torture, fame e carenza totale di ospedali e cure mediche, mentre a centinaia vengono eliminati medici, infermieri, giornalisti; adesso che è apertamente manifesto l’intento di deportazione e sostituzione di un intero popolo sradicato dalla propria terra da IDF e fanatici coloni inferociti a Gaza come in Cisgiordania, sono purtroppo all’opera anche i cingoli, i rulli, le ruote, i tensionatori, dei mezzi pesanti che voi producete. Nella sessione dello scorso Giugno/Luglio 2025 del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU riguardante la situazione dei diritti umani in Palestina e negli altri territori arabi occupati, titolata “Dall’economia dell’ Occupazione all’ Economia Del Genocidio”, il Rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, indaga i meccanismi aziendali che sostengono il progetto coloniale israeliano di sfollamento e sostituzione dei palestinesi nei territori occupati, sottolineando che mentre i leaders politici e i governi si sottraggono ai propri obblighi, troppe entità aziendali hanno tratto profitto dall’economia israeliana di occupazione illegale, apartheid e ora genocidio. La complicità denunciata dal Rapporto ONU è solo la punta dell’iceberg; non sarà possibile porvi fine senza chiamare a rispondere il settore privato, compresi i suoi dirigenti. Il diritto internazionale riconosce diversi gradi di responsabilità, ognuno dei quali richiede esame ed accertamento delle responsabilità, in particolare in questo caso, in cui sono in gioco l’autodeterminazione e l’esistenza stessa di un popolo. Questo è un passo necessario per porre fine al genocidio e smantellare il sistema globale che lo ha permesso. In vesti civili, a Gaza e in Cisgiordania vengono utilizzati macchinari pesanti al servizio della distruzione coloniale. Le tecnologie civili sono state a lungo utilizzate come strumenti a duplice uso (dual use) nell’occupazione coloniale. Le operazioni militari israeliane fanno ampio ricorso alle attrezzature dei principali produttori mondiali per cacciare i palestinesi dalla loro terra, demolendo case, edifici pubblici, terreni agricoli, strade ed altre infrastrutture vitali. Dall’ottobre 2023, questi macchinari sono stati fondamentali per danneggiare e distruggere oltre il 70% delle strutture e l’81% dei terreni coltivabili a Gaza. Per decenni, Caterpillar Inc. ha fornito a Israele attrezzature utilizzate per demolire case e infrastrutture palestinesi, sia attraverso il programma statunitense di finanziamento militare estero, sia attraverso una licenza esclusiva richiesta dalla legge israeliana all’esercito. In collaborazione con aziende come IAI, Elbit Systems e RADA Electronic Industries, di proprietà di Leonardo S.p.A., Israele ha trasformato il bulldozer D9 di Caterpillar in un’arma automatizzata e comandata a distanza, fondamentale per l’esercito israeliano, impiegata in quasi tutte le attività militari dal 2000, per liberare le linee di incursione, “neutralizzare” il territorio e uccidere i palestinesi. Dall’ottobre 2023 è stato documentato l’uso di attrezzature Caterpillar per eseguire demolizioni di massa– tra cui case, moschee ed infrastrutture di sostentamento – raid negli ospedali e schiacciare a morte i palestinesi. Nel 2025, Caterpillar si è aggiudicata un ulteriore contratto multimilionario con Israele. La coreana HD Hyundai e la sua controllata parziale Doosan, insieme alla svedese Volvo Group e ad altri importanti produttori di macchinari pesanti, sono da tempo aziende collegate alla distruzione di proprietà palestinesi, ognuna delle quali fornisce attrezzature attraverso rivenditori israeliani con licenza esclusiva. Il licenziatario di Volvo è una società elencata nella banca dati delle Nazioni Unite e suo partner commerciale nella Merkavim Transport Pty Ltd, che produce autobus blindati al servizio delle colonie. Dal 2000, i macchinari Volvo sono stati utilizzati per radere al suolo aree palestinesi, tra cui Gerusalemme Est e Masafer Yatta. Da oltre un decennio, i macchinari HD Hyundai sono stati utilizzati per demolire case palestinesi e radere al suolo terreni agricoli, compresi gli uliveti. Dopo l’ottobre 2023, Israele ha aumentato l’uso delle loro attrezzature nella distruzione urbana di Gaza, compresa la rasatura al suolo di Rafah e Jabalia, dopo di che l’esercito ha oscurato i loro loghi. Queste aziende hanno continuato a rifornire il mercato israeliano nonostante le numerose prove dell’uso criminale di questi macchinari da parte di Israele e le ripetute richieste avanzate dai gruppi per i diritti umani di interrompere i rapporti. I fornitori passivi diventano contributori deliberati di un sistema di trasferimento forzato. ITM Italia, con sede centrale a Valsamoggia (Bologna), coi suoi 1.600 dipendenti (in Italia 500, di cui 257 a Potenza), 2 centri di ricerca e sviluppo, 11 stabilimenti produttivi e di assemblaggio, 5 centri di assistenza in tutti i continenti, 100 rivenditori globali, è la società capofila del gruppo. Nei suoi tre stabilimenti di Fanano (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza ITM utilizza tecnologie di produzione all’avanguardia e ha costituito un team specializzato per la produzione dell’intera gamma di rulli e catene con e senza suole, per macchine di tutte le dimensioni, incluse quelle utilizzate nel settore minerario. Il core business di ITM Italia è la produzione industriale pesante, che comprende processi di stampaggio a caldo, lavorazione meccanica, trattamento termico, verniciatura e assemblaggio. Distribuisce prodotti in tutto il mondo direttamente ai clienti delle sue filiali e gestisce il coordinamento strategico dell’intero gruppo per le attività commerciali, la ricerca e sviluppo sui componenti del sottocarro, l’innovazione tecnologica dei processi, le risorse umane e l’infrastruttura informatica. Italtractor ITM, attraverso la sua collaborazione con la divisione della joint venture Leonardo-Rheinmetall per lo sviluppo dei veicoli cingolati per l’Esercito Italiano, ha di fatto confermato la sua partecipazione attiva al processo di riarmo nazionale e UE, assicurando che una parte significativa delle forniture proverrà dall’Italia. Questa collaborazione è parte di un’operazione più ampia che vedrà Iveco Defence Vehicles (IDV), acquisita da Leonardo (come annunciato l’8 novembre 2024), concorrere all’obiettivo di rafforzare la filiera della difesa italiana e contribuire a programmi chiave come il rinnovamento della flotta dei carri armati cingolati “Ariete” e dei “Dardo”, con 280 carri armati pesanti e più di mille cingolati leggeri, partecipando alla megacommessa da 23 miliardi in 10 anni dell’Esercito italiano. Si tratta di un’alleanza che guarda all’export, al mercato da 50 miliardi in 10 anni dei carri armati e veicoli da combattimento, che scommette sul futuro programma per il carro armato pesante europeo di prossima generazione, che dovrebbe superare l’attuale differenziazione di mezzi operativi. Italtractor, tramite la divisione di Iveco, è coinvolta nella joint venture tra Leonardo e Rheinmetall e per questa via parteciperà allo sviluppo ed alla produzione di veicoli cingolati da combattimento per l’Esercito Italiano. Iveco Defence Vechicles (Idv) sperimenterà inoltre Sistemi Robotici e Autonomi per la Nato. Italtractor ITM (o Gruppo ITM), in qualità di fornitore di componenti per il sottocarro e di soluzioni personalizzate per le macchine cingolate, serve vari settori industriali, tra cui quello delle macchine per le costruzioni e l’estrazione mineraria, dove opera anche Caterpillar, di cui è con ogni probabilità fornitore diretto, ed allo stesso tempo garantisce a clienti globali componenti di alto valore e soluzioni innovative. La sfida agli effetti nefasti dell’integrazione tra comando capitalista e interessi delle aziende a vocazione militare può e deve trovare un freno nell’iniziativa sociale contro la tendenza alla Terza Guerra Mondiale, a partire dal diffuso e potente movimento che sa esprimere contemporaneamente solidarietà al popolo di Palestina e iniziative contro il genocidio perpetrato da Israele col supporto di USA e della maggior parte dei paesi UE. Contro le pratiche di sterminio di massa adottate dallo stato di Israele la Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto la plausibilità del genocidio in atto contro il popolo palestinese. Con parere del Luglio 2024 la stessa Corte ha dichiarato illegale l’occupazione israeliana del territorio palestinese e ne ha ordinato la cessazione entro il 17 Settembre 2025. Lo scorso Novembre 2024 la Corte Penale Internazionale ha emesso i mandati di arresto (di fatto disconosciuti dal governo italiano) nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu e dell’ex ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Le grandi Aziende come Leonardo, ENI, Maersk, Caterpillar, gli stessi apparati dello Stato italiano, dovranno temere le conseguenze di quanto segnalato con formale Atto di Diffida recapitato alle competenti autorità governative italiane lo scorso 21 maggio 2025 da dieci giuristi italiani contro il tacito rinnovo del ventennale Memorandum d’Intesa in materia di cooperazione militare e di difesa sottoscritto da Italia ed Israele. In linea con quanto denunzia la Relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese, a cui va la nostra più piena e partecipata solidarietà dopo gli attacchi ed i vergognosi veti imposti dall’amministrazione Trump, il motore della solidarietà e della lotta contro i molteplici e cinici interessi dell’economia del genocidio vive nelle iniziative della gente comune. Perché il silenzio non sia indifferenza, perché il silenzio, oggi, è oggettivamente connivenza. Contro il silenzio complice delle istituzioni, mentre Regione Basilicata e Governo centrale sostengono di fatto l’industria bellica, nascondendosi dietro falso e generico mito della “crescita economica”, invochiamo la pratica della democrazia e della consultazione della popolazione lucana sulle scelte strategiche a partire dai destini dei nostri territori. No alla Basilicata territorio militarizzato. L’UE e la NATO spingono per 800 miliardi di Euro in armamenti con il piano “ReArm Europe”, a cui verranno aggiunte ulteriori centinaia di Euro a seguito del ricatto sui dazi doganali imposti da Trump alla UE per comprare armi e gas USA. Le multinazionali traggono vantaggio dalla guerra, mentre i governi tagliano Sanità, Istruzione, Ambiente, diritti sociali acquisiti, salari e pensioni. No alla complicità nel genocidio palestinese!

Chiediamo:

Stop immediato alla produzione ed esportazione di armi negli scenari bellici, nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione italiana

alla produzione ed esportazione di armi negli scenari bellici, nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione italiana Trasparenza sulle attività di ricerca e produzione di merci e dati “dual use” con possibili applicazioni militari in Basilicata e mappatura delle banche, dei siti, delle aziende, delle ricerche di CNR e Università, che orientano alla produzione bellica investimenti e strategie economiche

sulle attività di ricerca e produzione di merci e dati “dual use” con possibili applicazioni militari in Basilicata e mappatura delle banche, dei siti, delle aziende, delle ricerche di CNR e Università, che orientano alla produzione bellica investimenti e strategie economiche Investimenti in lavoro civile , orientato al valore d’uso, non finalizzato alla produzione di armamenti ed alla sorveglianza, ma utile alla salute ed al territorio

, orientato al valore d’uso, non finalizzato alla produzione di armamenti ed alla sorveglianza, ma utile alla salute ed al territorio Solidarietà con la Palestina ed opposizione alla complicità di aziende ed istituzioni italiane nel genocidio in atto. Che le istituzioni nazionali e locali interrompano immediatamente ogni forma di collaborazione con Israele e le sue agenzie!

ed opposizione alla complicità di aziende ed istituzioni italiane nel genocidio in atto. Che le istituzioni nazionali e locali interrompano immediatamente ogni forma di collaborazione con Israele e le sue agenzie! Le amministrazioni e le istituzioni locali si adoperino affinchè il governo centrale non rinnovi il ventennale Memorandum d’Intesa in materia di cooperazione militare e di difesa sottoscritto da Italia ed Israele, come richiesto dall’Atto di Diffida recapitato alle competenti autorità governative italiane lo scorso 21 maggio 2025 da dieci giuristi italiani.

Lavoratori ed Rsu sanno benissimo che il lavoro con e per l’industria bellica non è di certo neutrale. Nella prospettiva della Terza Guerra Mondiale, con armi atomiche ed integrata con l’intelligenza artificiale, sappiano trovare, seguendo l’esempio dei portuali genovesi e dei porti del Mediterraneo che bloccano i carichi di armamenti diretti in Israele, le forme ed i modi per schierarsi dalla parte del boicottaggio dei genocidi, respingendo ed abbandonando ogni forma di passiva accettazione del lavoro come ricatto e qualsivoglia rassegnata subordinazione. Mentre il presidente lucano Bardi svende al ministro Crosetto una Basilicata ritenuta “territorio ideale” dove attrarre nuovi investimenti internazionali nei settori strategici della Difesa e dell’Aerospazio, lavoratori e cittadini devono essere in grado di dimostrare che la “grande opportunità per la crescita professionale dei nostri giovani e per il rafforzamento dell’intero tessuto produttivo lucano” può provenire da investimenti produttivi socialmente utili e rispettosi dell’ambiente e della vita, non certo dalla trasformazione di un intero territorio in polo produttivo di morte. La classe operaia è sempre stata decisiva nella costruzione dei processi di opposizione alle dittature e nella lotta per la pace. Sarebbe fatale, oggi, perdere l’appuntamento più importante della storia! Il silenzio è complicità. La protesta e la lotta sono necessarie alla vita!” -i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata- Potenza, 16 Settembre 2025