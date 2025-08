Presidio antimilitarista a Tito scalo per l’80^ delle vittime di Hiroshima e per ricordare Gaza

A organizzarlo, a ridosso della sede di Leonardo Logistics, sono i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata, a cominciare dalle 10.00 di domani, mercoledì 6 agosto, nella zona industriale di Tito( Potenza). Un segnale preciso sulla corsa al riarmo dell’Unione europea con l’obbligo di spendere e rifornirsi da arsenali e aziende statunitensi, sugli affari che fanno le fortune anche del nostro Paesi sui diversi teatri di guerra, in un vortice senza fine. Altro che spazio alla diplomazia e alla pace. Un segnale per ricordare quanto accaduto 80 anni fa con lo sganciamento da un aereo statunitense della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Nella nota che segue i motivi della protesta.



PRESIDIO A TITO IL VOLANTINO

Dalle ore 10 di MERCOLEDÌ 6 AGOSTO, all’incrocio tra Via Scalo Ferroviario e Strada Comunale della Mattina, nella ZONA INDUSTRIALE DI TITO SCALO, nelle adiacenze della sede di “Leonardo Logistics”, in occasione dell’ 80esimo anno dal lancio della prima bomba atomica su Hiroshima,

i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata

invitano a partecipare al PRESIDIO ANTIMILITARISTA

Perché protestare contro Leonardo S.p.A. in Basilicata?

1) Silenzio complice delle istituzioni

Regione Basilicata e Governo centrale sostengono di fatto l’industria bellica, nascondendosi dietro falso e generico mito della “crescita economica”. In realtà gli intrecci tra ENI, Leonardo e multinazionali occupano il territorio, escludendo democrazia e consultazione della popolazione sulle scelte strategiche.

2) Leonardo S.p.A. è un colosso degli armamenti a compartecipazione statale

Tra le prime 10 aziende mondiali nel settore della ricerca e della produzione militare, con l’83% del suo fatturato che proviene dalla produzione di armi, vendute a governi coinvolti in conflitti. Esporta armi usate in scenari di guerra, tra cui la guerra di sterminio in Palestina (cannoni Oto Melara e droni, proiettili della Fiocchi a Lecco e Beretta a Brescia, aerei da combattimento ed addestramento M-346 dagli stabilimenti di Alenia Aermacchi di Varese usati da Israele, con relativa manutenzione, logistica, simulazione).

3) Basilicata territorio militarizzato

Ospita il Centro spaziale e-GEOS di Matera (controllato da Leonardo), che fornisce dati “dual use”, quindi anche per scopi militari, ma ha una lunga storia di basi NATO (missili nucleari negli anni ’60) e siti contaminati (ITREC di Rotondella, scorie radioattive).

4) Guerra e profitti

L’UE e la NATO spingono per 800 miliardi di Euro in armamenti con il piano “ReArm Europe”, a cui verranno aggiunte ulteriori centinaia di Euro a seguito del ricatto sui dazi doganali imposti da Trump alla UE per comprare armi USA. Le multinazionali traggono vantaggio dalla guerra, mentre i governi tagliano Sanità, Istruzione, Ambiente, diritti sociali acquisiti, salari e pensioni.



5) Complicità nel genocidio palestinese

Leonardo fornisce armi ad Israele, come cannoni navali Oto Melara, droni e sistemi di difesa e sorveglianza usati contro i Palestinesi a Gaza e in Cisgiordania; lavora in joint venture con aziende israeliane (es. RADA Technologies) che producono armi usate anche per l’occupazione.

Cosa chiediamo?

• Stop immediato alla produzione ed esportazione di armi negli scenari bellici, nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione italiana

• Trasparenza sulle attività di ricerca e produzione di merci e dati “dual use” con possibili applicazioni militari in Basilicata e mappatura delle banche, dei siti, delle aziende, delle ricerche di CNR e Università, che orientano alla produzione bellica investimenti e strategie economiche

• Investimenti in lavoro civile, orientato al valore d’uso, non finalizzato alla produzione di armamenti ed alla sorveglianza, ma utile alla salute ed al territorio

• Solidarietà con la Palestina ed opposizione alla complicità di aziende ed istituzioni italiane nel genocidio in atto. Che le istituzioni nazionali e locali interrompano immediatamente ogni forma di collaborazione con Israele e le sue agenzie!

• Le istituzioni e le amministrazioni locali si adoperino affinchè il governo centrale non rinnovi il ventennale Memorandum d’Intesa in materia di cooperazione militare e di difesa sottoscritto da Italia ed Israele, come richiesto dall’Atto di Diffida recapitato alle competenti autorità governative italiane lo scorso 21 maggio 2025 da dieci giuristi italiani.

• Lavoratori ed Rsu sanno benissimo che il lavoro con e per l’industria bellica non è di certo neutrale. Nella prospettiva della Terza Guerra Mondiale, con armi atomiche ed integrata con l’intelligenza artificiale, sappiano trovare le forme ed i modi per schierarsi dalla parte del boicottaggio dei genocidi, respingendo ed abbandonando ogni forma di passiva accettazione del lavoro come ricatto e qualsivoglia rassegnata subordinazione.

Mentre il presidente lucano Bardi svende al ministro Crosetto una Basilicata ritenuta “territorio ideale” dove attrarre nuovi investimenti internazionali nei settori strategici della Difesa e dell’Aerospazio, lavoratori e cittadini devono essere in grado di dimostrare che la “grande opportunità per la crescita professionale dei nostri giovani e per il rafforzamento dell’intero tessuto produttivo lucano” possono venire da investimenti produttivi socialmente utili e rispettosi dell’ambiente e della vita, non certo dalla trasformazione di un intero territorio in polo produttivo di morte.

Il silenzio è complicità.

La protesta e la lotta sono necessarie alla vita!

i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata