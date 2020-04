Altro che restrizioni, serrata o lockdown,all’inglese, come la chiamano in maniera edulcorata quanti vogliono far finta di nulla che i cittadini italiani sono reclusi tra le mura domestica, ai domiciliari come dicono quanti hanno raggiunto una situazione di stress e di sopportazione esasperata,dopo un mese e mezzo di misure anticoronavirus. E la cosa al lungo andare sta cozzando, è la parola giusta, con quanto prevede la Costituzione. Tant’è che il cittadino materano Antonio Fazzino ha avviato una iniziativa, chiedendo il sostegno di quanti leggeranno e condivideranno la richiesta, ha scritto ai presidenti della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio dei Ministri Antonio Conte affinchè siano rispettati articoli e disposizioni della Carta costituzionale. E del resto Fazzino, ex militare di Marina, la bandiera e la Patria li ha rispettati e continua a farlo e nè mai è in corso in reati penali o altro. Per cui gli va restituita la Libertà.

IL TESTO DELLA LETTERA

Al Sig. Presidente della Repubblica Italiana, Prof. Avv. Sergio MATTARELLA, Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Prof. Avv. Giuseppe CONTE.

Giusta Art. 21 della Costituzione Italiana, tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione.

VISTI i sottonotati articoli della Costituzione Italiana:

– Art. 1, l’ Italia e’ una Repubblica democratica;

– Art. 2, la Repubblica riconosce i diritti INVIOLABILI dell’ Uomo;

– Art.13, la liberta’ personale e’ INVIOLABILE;

– Art.16, ogni cittadino puo’ circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio della Nazione.

Letti gli articoli di cui sopra, e CONSIDERATO che, il sottoscritto cittadino Italiano, Antonio FAZZINO, non ho commesso nessun “REATO PENALE”…

. C H I E D O

alle SS.LL. che, dal prossimo D.P.C.M., vengano rispettati gli articoli della costituzione sopra elencati, in quanto sono un CITTADINO LIBERO e non ho in corso carichi pendenti e restrizioni penali.

P.s.

A tutti coloro che, leggono, chiedo il favore di condividere, affinche’ questo mio scritto, giunga all’attenzione delle massime Autorita’ dello Stato Italiano In fede Antonio FAZZINO