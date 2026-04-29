Presidente, Prevenzione per gli incendi in Basilicata dal 15 giugno

Dopo la pioggia torna il sereno Allelluia…per dirla sulle note di un canto religioso, ma la natura e il clima hanno preso un’altra piega e il rischio incendi, che ha fatto capolino già in alcune regioni, può capitare anche in Basilicata. E del resto sottobosco, fronti urbani e stradali – che hanno bisogno di manutenzione ambientale- rappresentano un innesco probabile per l’azione di piromani. La cosa non deve sorprendere e il segretario regionale del Fns Cisl di Basilicata,Luigi Sabatelli,sollecita i vertici della Regione Basilicata in particolare affinché venga anticipata al 15 giugno la ” Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2026”. E questo significa prepararsi per tempo nell’attività di prevenzione, con atti amministrativi conseguenziali e con organici e mezzi adeguati. Dopo il ponte del 1 maggio la Fns Cisl e non solo attendono una decisione di responsabilità
COMUNICATO STAMPA
Al Presidente della Giunta Regionale BASILICATA
Dott. Vito BARDI
presidente.bardi@regione.basilicata.it
POTENZA
All’Assessore con delega alla PROTEZIONE CIVILE
Dott. Pasquale PEPE
pasquale.pepe@regione.basilicata.it
POTENZA
All’Assessore con delega alle POLITICHE FORESTALI
Dott. Carmine CICALA
carmine.cicala@regione.basilicata.it
POTENZA
Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata
Dott.Ing. Calogero TURTURICI
dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it
POTENZA
E p.c.
Al Comandante Provinciale VV.F. di Potenza
Dott. Ing. Luca PONTICELLI
com.potenza@cert.vigilfuoco.it
POTENZA
Al Comandante Provinciale VV.F. di Matera
Dott. Ing. Amalia TEDESCHI
com.matera@cert.vigilfuoco.it
MATERA
Oggetto: Richiesta anticipo “Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2026”.
Egr. Presidente,
VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare
l’Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che,
di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;
VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile” convertito con Legge n. 155 del 8 novembre 2021;
CONSIDERATO che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa
Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e
ottimizzare l’impiego delle delle risorse umane e strumentali disponibili per la campagna antincendio;
TENUTO CONTO dell’elevato numero di interventi effettuati per incendio boschivo e di interfaccia nel mese di
giugno degli anni precedenti, come da relative statistiche:
TENUTO CONTO dell’andamento climatico stagionale degli ultimi anni che evidenzia situazioni di particolare
criticità tali da richiedere un anticipo del periodo;
PERTANTO, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente O.S. invita la Sv. a decretare l’inizio del
periodo di grave pericolosità sull’intero territorio regionale a far data dal 15 giugno al 15 Settembre, salvo eventuali
proroghe, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la prossima stagione estiva.
Certa di un’attenta valutazione della presente richiesta, volta ad ottenere la massima sicurezza in tema
antincendio boschivo nel territorio lucano, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
Distinti saluti.
F.to
Il Segretario Generale Regionale
Fns Cisl Basilicata
Presidente, Prevenzione per gli incendi in Basilicata dal 15 giugno
Dopo la pioggia torna il sereno Allelluia…per dirla sulle note di un canto religioso, ma la natura e il clima hanno preso un’altra piega e il rischio incendi, che ha fatto capolino già in alcune regioni, può capitare anche in Basilicata. E del resto sottobosco, fronti urbani e stradali – che hanno bisogno di manutenzione ambientale- rappresentano un innesco probabile per l’azione di piromani. La cosa non deve sorprendere e il segretario regionale del Fns Cisl di Basilicata,Luigi Sabatelli,sollecita i vertici della Regione Basilicata in particolare affinché venga anticipata al 15 giugno la ” Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2026”. E questo significa prepararsi per tempo nell’attività di prevenzione, con atti amministrativi conseguenziali e con organici e mezzi adeguati. Dopo il ponte del 1 maggio la Fns Cisl e non solo attendono una decisione di responsabilità