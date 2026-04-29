Presidente, Prevenzione per gli incendi in Basilicata dal 15 giugno

Dopo la pioggia torna il sereno Allelluia…per dirla sulle note di un canto religioso, ma la natura e il clima hanno preso un’altra piega e il rischio incendi, che ha fatto capolino già in alcune regioni, può capitare anche in Basilicata. E del resto sottobosco, fronti urbani e stradali – che hanno bisogno di manutenzione ambientale- rappresentano un innesco probabile per l’azione di piromani. La cosa non deve sorprendere e il segretario regionale del Fns Cisl di Basilicata,Luigi Sabatelli,sollecita i vertici della Regione Basilicata in particolare affinché venga anticipata al 15 giugno la ” Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2026”. E questo significa prepararsi per tempo nell’attività di prevenzione, con atti amministrativi conseguenziali e con organici e mezzi adeguati. Dopo il ponte del 1 maggio la Fns Cisl e non solo attendono una decisione di responsabilità



COMUNICATO STAMPA

Al Presidente della Giunta Regionale BASILICATA

Dott. Vito BARDI

presidente.bardi@regione.basilicata.it

POTENZA

All’Assessore con delega alla PROTEZIONE CIVILE

Dott. Pasquale PEPE

pasquale.pepe@regione.basilicata.it

POTENZA

All’Assessore con delega alle POLITICHE FORESTALI

Dott. Carmine CICALA

carmine.cicala@regione.basilicata.it

POTENZA

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata

Dott.Ing. Calogero TURTURICI

dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it

POTENZA

E p.c.

Al Comandante Provinciale VV.F. di Potenza

Dott. Ing. Luca PONTICELLI

com.potenza@cert.vigilfuoco.it

POTENZA

Al Comandante Provinciale VV.F. di Matera

Dott. Ing. Amalia TEDESCHI

com.matera@cert.vigilfuoco.it

MATERA

Oggetto: Richiesta anticipo “Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2026”.

Egr. Presidente,

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare

l’Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che,

di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre

misure urgenti di protezione civile” convertito con Legge n. 155 del 8 novembre 2021;

CONSIDERATO che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa

Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e

ottimizzare l’impiego delle delle risorse umane e strumentali disponibili per la campagna antincendio;



TENUTO CONTO dell’elevato numero di interventi effettuati per incendio boschivo e di interfaccia nel mese di

giugno degli anni precedenti, come da relative statistiche:

TENUTO CONTO dell’andamento climatico stagionale degli ultimi anni che evidenzia situazioni di particolare

criticità tali da richiedere un anticipo del periodo;

PERTANTO, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente O.S. invita la Sv. a decretare l’inizio del

periodo di grave pericolosità sull’intero territorio regionale a far data dal 15 giugno al 15 Settembre, salvo eventuali

proroghe, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la prossima stagione estiva.

Certa di un’attenta valutazione della presente richiesta, volta ad ottenere la massima sicurezza in tema

antincendio boschivo nel territorio lucano, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.

Distinti saluti.

F.to

Il Segretario Generale Regionale

Fns Cisl Basilicata