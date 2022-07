Presidente. Non ricevi gli allevatori? Hai perso un’occasione…

Manifestazione di protesta riuscita per il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino della Campania, che ha manifestato allo stadio Maradona con un corteo di trattori, allevatori, sindaci del comprensorio, auspicando che fosse la volta buona per ”condividere” un piatto di mozzarelle di bufala e contorno di buone intenzioni con il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. incontro che non c’è stato. E Gianni Fabbris di Altragricoltura, tra le anime del Coordinamento, non ha mancato di esprimere disappunto. Ma mai dire mai. La crisi galoppa e a pagare, finora, sono stati solo gli allevatori.



COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA

DEL PATRIMONIO BUFALINO.

Dichiarazione di Gianni Fabbris al termine della manifestazione di oggi 21 luglio a Napoli dopo l’incontro con il dirigente della segreteria del presidente De Luca.

“Il governatore, che oggi non ha voluto riceverci avrebbe avuto un incontro con alcune rappresentanze del mondo allevatoriale? De Luca si sceglie interlocutori compiacenti per non legittimare il nostro movimento. E non intende legittimarlo perché ne ha paura. E fa bene”. Lo ha detto Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento Unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino a margine di un colloquio con il Capo della Segreteria del Presidente della Regione Campania dal quale era stato convocato al termine della manifestazione dei trattori di oggi per informarlo di un incontro che il governatore avrebbe avuto qualche ora prima con alcune rappresentanze degli allevatori.