Se non siamo al processo di beatificazione poco ci manca. E Angelo Antonucci, responsabile del Caf Uil di Matera del quale abbiamo raccolto la denuncia dei rischi di contagio da virus a corona come accade per tutti i servizi rivolti al pubblico, ha chiesto l’intercessione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca affinchè ”contagi” o ”illumini” -se preferite- anche il collega della Basilicata, Vito Bardi, napoletano, perchè abbia la stessa considerazione verso i più ‘esposti’ all’epidemia.



E così, carta e penna, anzi un click di posta elettronica e si è rivolto al capo di gabinetto della Regione Campania citando quanto dichiarato nei giorni scorsi dal suo Presidente. “Dedicheremo la struttura pubblica -aveva detto De Luca- a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l’economia italiana sarà morta”. Da qui l’apprezzamento in toto. ” La prego – scrive Antonucci-di estendere la personale condivisione al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ha perfettamente ragione, il Suo ragionamento è lucido oltre che lungimirante. Aggiungo: chi ci governa, chi fa le leggi secondo il mio personale e modestissimo convincimento non ha mai fatto una giornata di lavoro in vita sua!”.



E a supporto della affermazione ha allegato il link del servizio pubblicato sul nostro blog https://giornalemio.it/cronaca/covid-chiusure-e-vaccini-e-mo-attaccatevi-al-caf/ ‘in merito ad una categoria che non viene assolutamente tenuta in considerazione da chi ci governa nè tanto meno dai propri vertici (sic!) ‘

“Sarei veramente grato al Signor Presidente- conclude il responsabile del Caf Uil- e penso che saremmo in molti, se, una volta assunte le notizie in merito facesse propria la presente istanza nella Regione Campania in maniera tale che fosse d’esempio per le altre regioni compresa quella di Basilicata.Non sto qui a dilungarmi in “tediose” ulteriori argomentazioni ma ritenetemi a disposizione per tutte le informazioni che si rendessero necessarie”. Attendiamo risposte anche dalla Basilicata, naturalmente.