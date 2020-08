Dati alla mano, dopo tutto quanto sta accadendo con una estate torrida, poca piovosità ( le dighe sono abbondantemente sotto i livelli dello scorso anno) e incendi che scappano di qua e là…e con un morto a Montescaglioso, c’è poco da pensare sulla necessità che la campagna antincendio non può cessare il 31 agosto. E su questa esigenza- scadenza i segretari dei sindacati dei Vigili del Fuoco di Basilicata, di Cgil, Cisl, Uil e Confsal con una nota inviata a vari rappresentanti istituzionali chiedono di agire con coscienza e senso di responsabilità, per evitare di lasciare il territorio alla mercè degli incendi. Del resto l’estate è ancora in corso. Le temperature possono calare di qualche grado, ma la situazione è critica. E questo conta.



Illustrissime Autorità,

le scriventi OO.SS. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono fortemente preoccupate sulla ricaduta generale

del soccorso, in quanto la campagna AIB finanziata dalla Regione Basilicata terminerà il prossimo 31 agosto,

facendo ricadere successivamente sulle squadre ordinarie, il peso degli incendi boschivi.

In più occasioni abbiamo cercato di sensibilizzare le SS.LL. sulla necessità della proroga della convenzione,

tenuto conto che gli incendi anche quest’anno stanno mettendo a dura prova i colleghi Vigili del Fuoco.

Infatti ad oggi, si registrano n°594 interventi di macchie mediterranee e sterpaglie, n° 43 incendi di bosco con

n°17 richieste del mezzo aereo.

Di particolare rilevanza è stato l’intervento effettuato in data 11 agosto u.s. nel comune di Montescaglioso

(MT), dove un uomo di anni 67 è stato ritrovato carbonizzato a seguito di un incendio sui cui pende un’indagine.

Pertanto, risulterà difficile al solo personale in servizio ordinario far fronte al soccorso tecnico urgente ed al

contrasto degli incendi boschivi contemporaneamente, tenuto contro, delle elevate temperature che ancora

insistono su tutto il territorio.

La “salvaguardia” della superficie boscata e di macchie mediterranee è patrimonio indispensabile per

l’ecosistema e la prevenzione di frane e smottamenti, dove ai sensi della L.353/2000 è affidata appunto alla

Regione.

Quindi la proroga almeno al 15 settembre p.v. che, tra l’altro, collima con il D.P.G.R. n.85/2020 estendendo

a tale data il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sarebbe la scelta più oculata per le finalità di

che trattasi.

Noi crediamo che la tutela della vita umana insieme alle bellezze naturali di questo pianeta, non debbano

subire “tagli” di risorse, anzi. Tragedie e catastrofi andrebbero evitate, utilizzando il principio di “massima

precauzione”.

All’uopo,

facciamo un accorato appello, affinchè si recuperino ulteriori risorse prorogando la convenzione AIB in

itinere assicurando così agli abitanti di questa regione, un servizio efficiente ed efficace.

Potenza lì 25.08.2020

