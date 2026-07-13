Presidente la cura per i bambini fragili è un diritto. Provveda!

Un appello e un invito al buon senso, quello dell’avvocata Angela Bitonti del Foro di Matera, non nuova ad assistere nei Palazzi di Giustizia famiglie di bambini o persone disabili, che si vedono improvvisamente interrompere il diritto alla cura perché l’ente pubblico, nell’immediato l’Azienda sanitaria locale, e per le responsabilità gestionali e di programmatorie di settore della Regione Baslicata. Ma prima o poi arrivano le sentenze di magistrati che a quella ”interruzione” di prestazioni, di pubblico servizio, applicano le leggi e quanto garantito dalla Costituzione. La richiesta al presidente della giunta regionale Vito Bardi parte da qui, con un invito a rispettare i diritti dei cittadini e a mettere mano alla coscienza e alla programmazione, investendo per le fasce deboli e tagliando sprechi ”laddove ce ne sono” che continuano ad alimentare il deficit della sanità locale.



LA LETTERA DELL’AVVOCATO BITONTI

Alla cortese attenzione del Presidente della Regione Basilicata

Mi rivolgo a Lei nella mia qualità di avvocata e cittadina lucana, dopo un’ altra decisione giudiziaria che riconosce il diritto fondamentale di un bambino con disabilità ad accedere alle terapie riabilitative necessarie e non differibili.

Il TAR Basilicata, con una pronuncia chiara e inequivocabile, ha nuovamente affermato, ciò che dovrebbe essere ovvio in una Regione che si proclama attenta ai più fragili: la riabilitazione non è un favore, non è un servizio accessorio, non è una concessione amministrativa. È un diritto soggettivo pieno, tutelato dalla Costituzione e dalla normativa nazionale, e come tale deve essere garantito senza ritardi, senza ostacoli, senza rimpalli burocratici.



Non è la prima volta che la giustizia interviene. Il Tribunale di Matera, in un caso analogo, aveva già riconosciuto le ragioni di un altro bambino, costretto a vedere compromesso il proprio percorso terapeutico a causa di disfunzioni organizzative che non possono più essere considerate episodiche. Quando le pronunce si ripetono, non siamo di fronte a eccezioni: siamo di fronte a un sistema che non funziona.

Presidente, la Basilicata non può permettersi di lasciare indietro i suoi bambini. Non può permettersi che siano i tribunali a supplire a ciò che dovrebbe essere garantito in via amministrativa. Non può permettersi che famiglie già provate debbano ricorrere alla giustizia per ottenere ciò che è loro dovuto.

Le chiedo, con fermezza ma con spirito costruttivo, di intervenire immediatamente affinché sia assicurata la presa in carico tempestiva dei minori con disabilità;siano potenziati i servizi riabilitativi, eliminando le liste d’attesa incompatibili con i tempi della cura;sia garantita una programmazione stabile, trasparente e rispettosa dei diritti dei bambini e delle loro famiglie;sia avviata una verifica interna sulle cause che hanno determinato queste ripetute violazioni.

La tutela dei più fragili è il primo indicatore della qualità democratica di un territorio. La Basilicata può e deve dimostrare di essere all’altezza di questo principio.

Confido che Lei voglia assumere un impegno pubblico e concreto affinché nessun altro bambino debba attendere una sentenza per vedere riconosciuto ciò che gli spetta per legge e per dignità.

Con rispetto istituzionale

Avv. Angela Bitonti