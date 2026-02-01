Presidente e consiglieri del Parco della Murgia vogliono l’aumento delle indennità.

Sarà un caso ma la venalità di chi si ritrova a ricoprire un ruolo pubblico dilaga a macchia d’olio e sembra non la si riesca proprio a tenere a bada. L’occupazione di una poltrona per elezione da parte dei cittadini o per designazione da affiliazione politica sembra provocare come effetto primordiale a cui pochi sembrano resistere: quello di massimizzare il rientro economico che ne può derivare. E’ la cronaca a dircelo. Infatti, in concomitanza con quella “piccola storia ignobile” regionale dei mini vitalizi, ecco che Piero Quarto su Il Quotidiano del Sud-L’Altravoce di oggi (QUI il link all’articolo)- ci parla della impresa in cui sembra essersi avviato il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Giovanni Mianulli per trovare la strada per poter aumentare la propria indennità e quella dei propri consiglieri (sebbene precisi che sono questi ultimi a premere con tali richieste). E ciò, nonostante che l’Ente da lui presieduto sembra non abbia nemmeno la capacità finanziaria per farvi fronte. Ma non sembra essere questo ostacolo a preoccuparlo. E nemmeno la circostanze che questa pretesa non sembra essere per nulla scontata che spetti loro. Con la Corte dei Conti che, oltre ad aver già chiarito che la norma invocata da Mianulli per l’aumento preteso non è estensibile agli enti sub regionali, ha già stigmatizzato “gli aumenti ulteriori registrati nel 2024 rispetto a quelli del 2023” sempre nel medesimo Parco.” E allora, cosa si è pensato di fare per vedere come è possibile trovare una via traversa, un cavillo che possa consentire di afferrare quell’aumento? Chiedere un dotto parere ad un avvocato esterno! A spese proprie? Macchè! A carico delle casse pubbliche, ovviamente: 3.000 euro, please! Questo è quanto se vi pare a voi che leggete. Volete sapere quanto è oggi l’indennità del Presidente Mianulli? E’ lui stesso a rispondere a Piero Quarto: “Direi un migliaio di euro al netto” che, in caso di adeguamento potrebbe raddoppiare. E’ molto, è poco? Non tocca a noi stabilirlo. Ma se si è accettato di essere nominati (quindi non eletti e senza che lo abbia prescritto il medico) a dare il proprio contributo alla gestione di un ente sub regionale che sembra abbia un bilancio risicato, sapendolo, davvero è il miglioramento del proprio compenso La questione da perseguire, persino con un aggravio di spese per consulenze a carico della collettività? A voi l’ardua risposta!

