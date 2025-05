Presidente della Provincia di Matera: stanziare fondi per lo sfalcio dell’erba sulle strade provinciali.

Con l’arrivo della bella stagione cresce la necessità di interventi utili alla pulizia delle aree di pertinenza delle strade: lo sfalcio dell’erba è sicuramente una delle attività più importanti da effettuare in questo periodo e anche la Provincia di Matera, quale ente proprietario di circa 1.400 KM di rete viaria, non sfugge a questa incombenza.

“L’Ente che presiedo – ha spiegato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini -, pur nelle difficoltà economico-finanziarie che conosciamo e che interessano tutte le Province d’Italia, ha comunque previsto nel suo bilancio alcune somme per lo sfalcio dell’erba e, nonostante la convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica, grazie alla quale la Provincia ha assicurato i mezzi necessari e l’ente consortile il personale, non riusciamo comunque a garantire il livello minimo di sicurezza su tutte le strade provinciali”.

Tenuto conto che “il Ministero competente ha sospeso il finanziamento stanziato con il DM 101 del 26/4/2022 per l’annualità 2025, destinato alla manutenzione delle strade, senza fornire certezze su importi e tempi di attuazione, e che tali fondi, peraltro fortemente ridimensionati rispetto alla previsione originaria, sono indispensabili anche per la pulizia delle aree di pertinenza delle strade provinciali”, Mancini ha scritto al Presidente Vito Bardi e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, chiedendo che da Potenza si provveda allo stanziamento delle somme necessarie.

“Da Sindaco prima ancora che da Presidente – ha infatti sottolineato Mancini – conosco bene le esigenze dei territori e le richieste, sempre più pressanti e sacrosante, di automobilisti e cittadini che, a partire dalla stagione primaverile, vedono crescere le difficoltà sulla viabilità provinciale di pari passo con la crescita di erbacce e vegetazione.

Premesso tutto questo, in ossequio allo spirito sinergico che deve sempre caratterizzare i rapporti tra istituzioni, ho chiesto a Bardi e Pepe di voler assicurare lo stanziamento di fondi necessari per le attività di sfalcio erba, sì da garantire la sicurezza degli automobilisti. Sono certo che celermente riusciranno ad evadere la mia istanza che, in realtà, è una richiesta proveniente dal territorio”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.