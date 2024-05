Presidente Bardi :una legge per i contributi del censimento barriere

A sollecitarla è Marziolino Muscatiello,Presidente Azione Disabili Marziolino ODV, che chiede un incontro per illustrare il tema, facendo riferimento ad aspetti normativi, esigenze del territorio e dei Comuni della Basilicata, alle prese con le diverse problematiche di tanti concittadini-e tra questi anche tanti anziani- alle prese con oggettive difficoltà motorie. E lo fa citando una legge rimasta inapplicata, la n.10 del 19 Marzo 2018, in materia di “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità”. E laddove è stato avviato un censimento su siti e problematiche per la eliminazione delle barriere architettoniche occorre – osserva Marziolino- che si possa finanziare le richieste di finanziamenti per la eliminazione delle barriere architettoniche. Il nodo è qui e serve un atto di buona volontà. Naturalmente si dovrà attendere la nuova giunta, con la nomina degli assessori che dovranno mettere mano alla materia, trattandosi di una esigenza sentita nei Comuni grandi e piccoli. E qui il Presidente dell’Associazione, che ha sollecitato in più occasioni il Comune di Matera a collaborare insieme per eliminare le barriere architettoniche, https://giornalemio.it/cronaca/marziolino-a-ostacoli-sindaco-rimuoviamo-insieme-quelle-barriere/, ha allegato opuscoli che descrivono- dimensioni, spazi per la mobilità dei disabili in strada, a casa, sui luoghi di lavoro, nei parchi, enti pubblici. E poi il progetto, avviato, sul censimento delle barriere architettonico che ha un titolo provacatorio ed emblematico ” Passiamo tutti per la stessa porta”. Non tutti, vista la presenza di scale,scalini, gradini e altre barriere fisiche e mentali, che vedono- spesso- veicoli di ogni dimensione impedire il passaggio di carrozzine anche davanti al portone di casa. Su questo Marziolino, e lo staff di volontari che lo supportano, non molla. E attende, intanto, che dalla Regione lo chiamino: a Matera o a Potenza non importa. L’importante è che provvedimenti e capitoli di spesa vengano attivati.



LA LETTERA

Gentile Presidente Bardi

la Regione Basilicata non ha la legge per i contributi CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ai comuni che devono fare richiesta alla Regione e allegare progetto censimento ; PICCOLA ANTICIPAZIONE i comuni che faranno domanda avranno un contributo in base al numero degli abitanti .

Presidente Bardi come ho detto alla vs. Segretaria ROSA MELE vi porto tutto di persona; è stato realizzato tutto in collaborazione con la mia amica Dott.ssa Simona Consuelo che lavora in Regione Friuli Venezia Giulia ed e’ responsabili dei piani PEBA

Pertanto, il sottoscritto Muscatiello Marzio Presidente Azione Disabili Marziolino ODV nato a Calciano e Residente a Matera fa richiesta di un incontro .

Eliminazione barriere architettoniche, contributi ai Comuni in BASILICATA

La Regione BASILICATA, riconoscendo il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini come fattori fondamentali per la qualità della vita e per l’inclusione sociale, con la legge regionale del 19 Marzo 2018, n.10 recante “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità” si è impegnata a conseguire l’innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica al fine del raggiungimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito all’interno del territorio regionale.

IL PRESIDENTE

MARZIO MUSCATIELLO