Presi dalla Polizia” i protagonisti ” del doppio tentato omicidio di via Torraca

Paziente lavoro di squadra. senza trascurare alcun elemento, e la preziosa collaborazione dei cittadini- come ha evidenziato il questore di Matera, Emma Ivagnes- hanno consentito di chiudere il cerchio, assicurando i protagonisti alla Giustizia, di un episodio criminoso avvenuto nella serata di lunedì 19 gennaio nella centrale via Torraca. Una vicenda tra cittadini dell’Est europeo, con quattro georgiani che avevano pensato di risolvere ”a coltellate” il mancato pagamento di spettanze dovute, dai titolari ucraini di una impresa di costruzioni. E proprio questi ultimi, contattati dapprima telefonicamente per una richiesta di chiarimento sono stati feriti in maniera seria, uno dei quali trasportato per approfondimenti all’ospedale San Carlo di Potenza, con una prognosi guaribile per entrambi in 30 giorni. La cosa non è passata inosservata e un cittadino ha allertato il ”113” , con Squadra Mobile, Volanti e altre unità specializzate della Polizia come la scientifica, che si sono dati subito da fare senza trascurare nulla e senza perdere tempo. Cosi la Polizia si è messa subito sulle tracce degli aggressori, che si erano sbarazzati degli indumenti sporchi di sangue, per raggiungere la vicina Bari , da dove erano intenzionati a prendere un Bus per riparare all’estero. Appena in tempo, e con i riscontri del caso, che hanno portato a ipotizzare nei confronti dei quattro georgiani (uno solo aveva precedenti, mentre gli altri tre sono incensurati) i reati di lesioni personali gravi e tentato omicidio, commessi in forma aggravata nei confronti delle vittime. Una vicenda risolta in poco tempo,coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, e che ha messo in luce il lavoro di sinergia tra le diverse componenti della Polizia di Stato, come hanno rimarcato nel corso della conferenza stampa il vice Questore e dirigente Squadra Mobile, Gianni Albano, il commissario e neo dirigente dell’ Ups Volanti, Michele Giampetruzzi, il dirigente della Digos Valerio Tornese e , in chiusura, il questore Emma Ivagnes. Una ”squadra” giovane e motivata, che ha dimostrato di lavorare e bene, soprattutto quando i cittadini collaborano. E questo è essenziale per mantenere alti i livelli di sicurezza e legalità.



LA NOTA DELLA QUESTURA

La Polizia di Stato di Matera arresta due uomini per tentato omicio e lesioni personali aggravati. Fermati anche altri due soggetti.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato due uomini di 25 e 32 anni,di nazionalità georgiana e regolari sul territorio italiano. I reati ipotizzati sono lesioni personali gravi e tentato omicidio, commessi in forma aggravata, in concorso con altri due connazionali, di 41 e 34 anni, individuati in un secondo momento, sottoposti alla misura del fermo di indiziati di delitto.

I fatti sono avvenuti in via Torraca a Matera. I quattro uomini si sarebbero recati nei pressi dell’abitazione di un uomo di 44 anni residente a Matera che si trovava in compagnia di un altro uomo di 38 anni, anch’egli residente a Matera, mettendo in atto una violenta aggressione, culminata con l’accoltellamento di entrambi.

Alla base si ritiene che ci siano motivazioni legate al mancato pagamento di un debito maturato nel contesto lavorativo di due dei presunti autori e delle vittime, trasportate presso i Pronto Soccorso di Matera e Potenza, in prognosi riservata.

Pervenute le prime segnalazioni al 113, alcuni equipaggi delle Sezioni Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Matera, giunti sul posto, rintracciavano due dei presunti autori del tentato omicidio. L’intensa attività investigativa, condotta con il contributo degli operatori del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, consentiva, successivamente, di rinvenire il coltello a scatto, che si ritiene sia stato utilizzato per la commissione dei delitti.

L’immediata acquisizione delle immagini degli impianti di v ideo-sorveglianza, presenti in zona e le informazioni fornite da alcuni testimoni, portavano gli investigatori sulle tracce degli altri due aggressori, fermati nei pressi della stazione ferroviaria di Bari, con il concorso operativo di personale di quella Questura, e sottoposti a fermo, in quanto ritenuti in procinto di lasciare il territorio nazionale.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, tutti i georgiani sono stati condotti nella casa circondariale di Matera, in attesa del giudizio di convalida. All’esito di quest’ultimo, il GIP ha disposto la misura della custodia in carcere, nei confronti dei 4 georgiani, confermando i reati ipotizzati e riconoscendo anche la tentata estorsione e l’aggravante della crudeltà.

Gli accertamenti compiuti sono nella fase delle indagini preliminari, che necessità della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.