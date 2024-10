Preservati i laboratori a Tinchi di Pisticci. Nuovo punto prelievi a Marconia.

L’Amministrazione comunale di Pisticci, con una nota di chiara di apprendere “con soddisfazione quanto annunciato dall’ASM sulla conferma dei laboratori di Patologia clinica presenti nei presidi ospedalieri distrettuali di Tinchi e di Tricarico. Prima passo importante per un nuovo percorso di valorizzazione dell’Istituto, tra le priorità del governo cittadino. Grazie all’approvazione della Delibera 979 da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) i servizi diagnostici territoriali della costa jonica e dell’alta collina materana risultano preservati e garantiti. Inoltre, l’ASM ha anche annunciato che “è in via di definizione l’apertura su Marconia di Pisticci di un nuovo punto prelievi”. Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi sanitari e il potenziamento della salute pubblica nella nostra regione. L’Amministrazione ha voluto con insistenza questa conferma per niente scontata. Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa delibera. La collaborazione tra Istituzioni, professionisti della salute e cittadini è stata fondamentale per giungere a questo traguardo. Grazie alla determinazione e all’impegno di tutti, sarà possibile implementare nuove misure che miglioreranno l’accesso alle cure e la qualità dei servizi offerti. In particolare, la Delibera 979 prevede importanti investimenti nella formazione del personale sanitario e nella modernizzazione delle infrastrutture sanitarie, garantendo così una risposta più efficace alle esigenze della popolazione. Siamo certi che questi cambiamenti porteranno benefici tangibili a tutti i cittadini, rafforzando la fiducia nel nostro sistema sanitario regionale. Un ringraziamento speciale va all’assessore regionale Latronico, al Commissario ASM Friolo, al nuovo direttore dr. Dell’Edera, alla Direzione Strategica dell’ASM e a tutti i professionisti coinvolti nel processo decisionale che ha segnato un netto cambio di passo rispetto al passato. Infine, invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente, come già avvenuto in passato, a questo processo di cambiamento. Solo attraverso la collaborazione e la partecipazione di tutti possiamo costruire un sistema sanitario che risponda adeguatamente alle nostre esigenze.”

