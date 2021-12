Donato e Michele, due materani, che lavorano la cartapesta da anni e ci tengono a realizzare e a rispettare la tradizione del presepe, intendono coinvolgere anche altri e per questo coinvolgere altri che portino avanti questo nobile obiettivo. Ed è un segnale preciso anche verso quanti a parole, ma non nei fatti, dimenticano identità e cultura locale a favore di scelte che poco hanno a che fare con la storia, con la presenza di alberi pavesati di luminarie collocati ovunque anche dove non ce ne è affatto bisogno. E allora l’annuncio di Donato e Michele, che espongono con altri concittadini le rispettive creazioni nella chiesa della Madonna delle Carmine, a Palazzo Lanfranchi, per la mostra di presepi ” Il Bambino si fa pane”, organizzata dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, è un segnale incoraggiante da sostenere. Del resto l’identità della Città dei Sassi, con gli antichi rioni presepe naturale, che ospitano la rappresentazione vivente della Natività, l’opera scultorea e policroma di Altobello Persio da apprezzare in Cattedrale e altri presepi allestiti nelle nostre chiese, confermano che occorre continuare su quella strada. E allora contattateli e buon Natale.