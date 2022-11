Presepe fermo all’Epifania…Datevi una mossa.

Non sappiamo se i re Magi, insieme agli stanziali compari di presepe, si metteranno in viaggio all’Immacolata, dopo un assaggio di pettole e baccalà, per rendere omaggio alla Natività del presepe vivente nei rioni Sassi. E nel dubbio non se la sentono, come riporta la nota di Matera convention bureau che in passato ha organizzato XI edizione dell’evento denominato ”Ascolta la mia voce”. Tutto sospeso in attesa che dal Comune facciano sapere chi, come, quando e con quali contenuti? organizzerà il Presepe Vivente, come da bando pubblico. E un evento di quel tipo, per quanti hanno competenze e lavorano con professionalità nel settore turistico, non si può annunciare a pochi giorni dal Natale… Andava fatto alla Bit, per esempio, e comunque per tempo in modo da consentire agli operatori locali di organizzarsi e di promuovere la propria offerta anche con il ”Presepe vivente” che in passato ha mosso, e non poco, flussi turistici dall’Italia e dall’Estero. Ritorniamo al problema di sempre: senza programmazione si continuano a fare passi indietro. Resta tutto l’interrogativo sollevato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/ciak-ma-il-presepe-nei-sassi-ci-sara/. Non servono rassicurazioni verbali, ma certezze. Ne vale della credibilità della città e del comparto. Natale, ma anche Capodanno…in attesa dei risultati della programmazione triennale.



LA NOTA DI MATERA CONVENTION BUREAU

Matera, 19 Novembre 2022

c.a.

Organi di Stampa – Loro Sedi

Oggetto: Comunicato Stampa Presepe Vivente XII Edizione.

L’8 Dicembre, giorno di inizio delle festività natalizie è ormai alle porte. Mancano solo 19 giorni ed in merito alla graduatoria comunale degli eventi non giunge notizia alcuna. Come in una grande bolla di sapone, la XII Edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera dal titolo “Ascolta la mia Voce”, è sospesa in attesa di informazioni.

Sono trascorsi esattamente due mesi dalla chiusura del bando (era il 19 Settembre) ma dal Comune di Matera non giungono notizie di nessun tipo. Evento, quello del Presepe Vivente di forte richiamo turistico a carattere nazionale; tanto più accattivante è l’evento tanto più è complicata la macchina organizzativa.

Se da una parte bisogna in maniera oculata e attenta verificare la messa in sicurezza dei percorsi, la logistica, i permessi, il piano di sicurezza durante lo spettacolo e le autorizzazioni di carattere ministeriale e comunale, dall’altra c’è la parte imprenditoriale con ingenti investimenti per le scenografie, le luci ed i suoni, la regia, gli attori, le compagnie teatrali ed i figuranti.

Tutto questo con un solo obiettivo: attrarre a Matera per le festività natalizie migliaia di turisti che avrebbero portato nelle casse della città qualche milione di euro.

E’ davvero difficile convincere le agenzie di viaggi, i tour operator, le associazioni culturali e le parrocchie di tutta Italia ad aspettare “ancora qualche giorno”. Ormai le destinazioni sono state scelte e tantissimi hanno cancellato Matera quale meta turistica natalizia. Non si possono tenere in stand-by i voli aerei, i pullman o semplicemente le prenotazioni alberghiere così sotto data.

A ragion veduta sarebbe stato meglio non prendere parte alla progettualità comunale e procedere come ogni anno ad una iniziativa di carattere puramente privato.

Buone feste a tutti.