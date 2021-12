Francesco, il poverello di Assisi, con il suo presepe di Greccio e papa Francesco che Matera attende per il 25 settembre 2022, per il congresso eucaristico nazionale. Nel segno di questo nome, patrono d’Italia,ha aperto alla speranza e alla rinascita il presepe nei rioni Sassi di Matera. E, in particolare, con una scena davvero identitaria della Natività, con Il poverello d’Assisi che chiede a Papa Onorio III il permesso di realizzare il primo Presepe. E’ stato il ”La” e con una temperatura davvero rigida, alla undicesima edizione del presepe vivente ” Hoper for the future” in piazza san Pietro Caveoso.

Immagini suggestive, semplice, con il fraticello di Assisi a piedi nudi che, dopo la benedizione papale, si incammina verso il presepe mentre sulla facciata della chiesa di San Pietro Caveoso si snodano immagini della Natività, della Madonna della Bruna e di composizione e ricomposizione della chiesa in un gioco di ”videomapping” che hanno costituito davvero una bella sorpresa per le autorità civili, militari e religiose e per le prime comitive di visitatori.



Sono previste 13 date, fino al 9 gennaio, con 80 figuranti, sparsi lungo un percorso di un chilometro nel Sasso Caveoso, nella parte più suggestiva degli antichi rioni di tufo tra grotte, vicinati e stradine. Il Presepe, intitolato “Hope for the future” (Speranza per il futuro) è organizzato da Materaconvention bureau, guidata dal dinamico Luca Prisco con una organizzazione rodata sul campo e on line sul sito www.presepematera.it dove trovare tutto quanto occorre per la visita. che avviene nel pieno rispetto della norme anticovid. Scenografia, narrazione, contenuti sono stati affidati, come accade da alcune edizioni al regista Gianpiero Francese.

“La rappresentazione – ha detto il regista del Presepe vivente- è caratterizzata da innovazione con il videomapping sulla facciata della chiesa di San Pietro Caveoso dal rispetto della tradizione, con ad esempio botteghe artigiane e mercati, a cui abbiamo aggiunto delle scene teatrali, come quelle della zingara, del Sinedrio e del pastore napoletano Benino”.



E una conferma è venuta nelle diverse ambientazioni lungo il percorso che da piazza San Pietro Caveoso, raggiunge vico Solitario dove è l’Antica Casa Grotta e dove è stata allestita la reggia di Erode che continua a festeggiare con dignitari e odalische, incredulo sulla nascita di un nuovo re…



E più avanti le botteghe artigiane, come quelle di un fabbro che ha forgiato una chiave ”per aprire tante porte e trovare soluzioni ai problemi” , donata al sindaco di Matera Domenico Bennardi. Siamo a Betlemme e troviamo la zingara con la sua profezia sull’errare di Giuseppe e Maria, gli spazi del mercato, l’ovile con le pecore, i soldati romani e i sacerdoti del Sinedrio con un impeccabile attore lucano Giuseppe Ranoia (ormai una garanzia per ruoli classici e moderni) che tuonerà come sanno fare quanti conservano le ”tavole della legge”.



Siamo fuori dal Tempio ma con il tempo giusto per incontrare altri figuranti ( materani, altamurani, bernaldesi, montalbanesi in gran parte) impegnati in vari attività, come quella della panificazione che è emblema di comunione e convivialità. Pochi metri e siamo alla grotta di Betlemme, allestita in un vicinato di Malve.



E’ il luogo della Natività con la stella Cometa. Ci sono il bue e l’asinello, il bambinello, Maria, Giuseppe e i Magi. Il ruolo di San Giuseppe è stato affidato a Francesco Tamborra, di 56 anni, di Altamura (Bari), che nella vita fa il tappezziere ,una colonna del gruppo normanno saraceno di Altamura. Quello della Madonna a una studentessa di 16 anni,sempre di Altamura, Ilenia Bruscella.

Poi i magi Michael di 18 anni, Antonio di 55 anni di Matera e Mohamed di 28 del Ciad (Africa). Poi ,nel rispetto delle norme anti-covid,il percorso apre ai primi visitatori, e tra questi i turisti, arrivati a Matera per il Ponte dell’Immacolata. Matera nei Sassi è presepe vivente, da visitare.