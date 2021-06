Nell’incantevole scenario delle Cisterne del Resort Alvino 1884 di Matera si è tenuta la presentazione del romanzo di Isa Grassano ”Un giorno sì un altro no” (Giraldi Editore), giunto alla terza ristampa in pochi mesi: con l’autrice hanno dialogato sui tanti, interessanti temi contenuti nell’opera tre donne impegnate sul territorio: Isabella D’Alessandro, animatrice culturale; Anna Giammetta, giornalista e referente Ufficio Cinema del Comune di Matera, Manuela Taratufolo, sindacalista Cgil.

Numerosi gli spunti emersi dalle pagine dell’opera e dalle considerazioni delle ispirate e puntuali relatrici convitate, alle quali Isa Grassano ha replicato con numerosi riferimenti alla sua esperienza di vita e di professione.

Gli intermezzi musicali sono stati curati dall’apprezzato chitarrista e compositore materano Dino Plasmati, che, al pari di Manuela Taratufolo, è stato compagno di scuola di Isa Grassano ai tempi della III C a.s. 1990/1991 del Liceo Classico “Emanuele Duni” di Matera.

L’autrice, originaria di San Mauro Forte, cresciuta a Matera e da anni residente a Bologna, ha da sempre caratterizzato la sua attività di giornalista professionista freelance, blogger e autrice di guide (tra cui “101 cose divertenti, insolite e curiose da fare Gratis in Italia” e “Forse non tutti sanno che in Italia…”) con un radicato senso di appartenenza alla Basilicata, aspetto che è facilmente riscontrabile nei suoi articoli, nelle guide turistiche e, ora, anche nel romanzo. L’autrice, basandolo sulla protagonista Arabella, ha costruito un romanzo scorrevole, emozionante, elegantemente erotico ed ironico che sottolinea i sentimenti e, sopra di essi, quello più forte, ovvero l’amore.

Grazie alla lettura di ”Un giorno sì un altro no” possiamo spostarci tra Roma, Matera ma anche visitare le Dolomiti Lucane con le incantevoli e fiabesche Castelmezzano e Pietrapertosa e percorrere il Volo dell’Angelo. Non mancano riferimenti al dialetto lucano, ai saggi proverbi delle nonne, ai testi di canzoni che aprono i capitoli.

In conclusione un consiglio: si tratta di un romanzo da leggere ”Un giorno sì e l’altro pure”..