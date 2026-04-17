Presentazione libro “Qualcosa di me, dialogo con un’amica” di Claudia Koll nel Santuario della Palomba di Matera

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 19.30, nel Santuario di Santa Maria della Palomba, Claudia Koll sarà protagonista della presentazione del suo ultimo libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica” (Tau editrice), in un incontro aperto al pubblico.

Chi è davvero Claudia Koll? L’attrice torna a raccontarsi senza filtri, mettendo in discussione etichette e semplificazioni. Nel volume, nato come una conversazione intima con l’amica Giulia, intreccia memoria, fede, vita quotidiana e sguardi verso il futuro.

Attrice di lunga carriera, oggi anche profondamente impegnata nel sociale e in progetti di sostegno alle persone che vivono nella povertà e nella fragilità, l’autrice offre un racconto che alterna riflessione e leggerezza, commozione e ironia. Tra le pagine del libro emergono le esperienze spirituali che hanno segnato il suo cammino, il significato dell’essere attrice oggi, gli incontri che hanno lasciato un segno e il rapporto con chi incontra nelle sue attività di volontariato.

L’incontro sarà occasione per conoscere da vicino una persona e un’artista che continua a suscitare interesse, curiosità e interrogativi. A dialogare con l’autrice sarà Giuseppe Ranoia, regista e attore.

Al termine della serata, Claudia Koll sarà disponibile per firmare le copie del libro e incontrare i lettori.

L’evento è organizzato da don Pasquale Giordano, Amministratore parrocchiale delle Parrocchie San Pietro Caveoso e San Rocco e Rettore del Santuario S. Maria della Palomba, in collaborazione con Ensemble Teatro Instabile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.