Presentazione del volume GLIFI, una ricerca mitoarcheologica in Basilicata

Viene proposto dalla Casa editrice Hermaion e dal Centro d’Arte e Cultura Delta di Potenza, presso la Libreria Mondadori, via Pretoria 222-224 a Potenza, il 23 Novembre alle ore 18,00, il saggio riccamente illustrato Glifi, una ricerca mitoarcheologica in Basilicata. La prima presentazione è avvenuta nel settembre scorso, con l’inserimento nelle Giornate Europee del Patrimonio 2022, GEP, Ministero della Cultura, in stretta coincidenza con l’intento del MiC, “Patrimonio culturale sostenibile, un’eredità per il futuro” …

Si tratta di un’opera non usuale, frutto di un impegnativo studio “differenziato”, che parte dal territorio lucano ed è finalizzata innanzitutto alla sua migliore conoscenza e alla valorizzazione del Patrimonio materiale e di quello immateriale di cui esso è potenzialmente portatore…

Il luogo specifico cui si fa riferimento è il sito archeologico di Croccia Cognato, nel parco di

Gallipoli, Piccole Dolomiti lucane, in Basilicata.

Le antiche mura ciclopiche presenti nel sito, risalenti a molti millenni fa, sono caratterizzate

dalla presenza di misteriosi simboli incisi su di esse: i Glifi, finora sconosciuti e/o

sottovalutati, ma soprattutto mancanti di una loro decodificazione.

In questa “ricerca differenziata” ultraventennale, la linea interpretativa seguita in qualità di

linguista dalla prof.ssa Teri Volini, è quella della grande archeologa, studiosa e linguista

Maria Gimbutas. Studiando approfondita- mente le sue opere fin dalla metà degli anni ‘90,

e seguendone la metodica, l’Autrice ha potuto realizzare nel tempo la “decifrazione” dei

misteriosi simboli presenti sulle pietre Ciclopiche dell’Acropolis, finora incredibilmente

inedita.

Lo stato attuale delle antiche pietre dell’Acropolis non è ottimale, il loro degrado venendosi

accentuando con il passare del tempo, le intemperie e l’incuria: i preziosi Simboli risultano

sempre più nascosti, semicoperti dai muschi e dalla ruggine, rischiando la progressiva

scomparsa.

Nonostante ciò, l’Autrice, nota come artista e performer, ma anche linguista, saggista e

ricercatrice, è riuscita nell’ardua impresa di decriptare i simboli, offrendone nel saggio

l’esaustiva, inedita panoramica, e il conseguente disvelamento della mole di significati di

cui essi sono portatori. Una conoscenza inestimabile, e le cui radici sono ancorate in apporti

culturali multidisciplinari, filologici, artistici, storici, etnologici, antropologici, psicologici,

filosofici, di eminenti ricercatori, ricercatrici e studiosi/e a livello internazionale.