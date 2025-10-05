In occasione dei novanta anni di Raffaello de Ruggieri, la Fondazione Zétema di Matera, il 24 ottobre p.v., presso la Sala di rappresentanza della Camera di Commercio di Matera, ha organizzato la presentazione del volume “Codice di Conservazione per la Cripta del Peccato Originale – Un modello di manutenzione di lungo termine” a cura di Giulia Caneva e Gisella Capponi (Gangemi Editore).

L’opera propone il diario complesso dei lavori di conservazione effettuati nella preziosa grotta materana e rappresenta un rigoroso documento scientifico delle compiute modalità di restauro del monumento rupestre.

E’ l’articolata traduzione di un lavoro di alta professionalità compiuto in un cantiere interdisciplinare proponente un codice di pratica per future iniziative di tutela e di restauro del patrimonio rupestre meridionale.

Il lavoro editoriale sarà presentato dalla prof.ssa Caterina Bon Valsassina, già direttrice dell’Istituto Centrale del Restauro.

Il Ministro della Cultura, prof. Alessandro Giuli, è stato formalmente invitato.

