Presentazione del logo ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

“Sabato, 4 ottobre 2025 – ore 10.30 – nella Sala Nelson Mandela del Comune di Matera,- si legge in una nota- sarà presentato ufficialmente alla stampa il logo vincitore del bando promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva – per l’identità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Un simbolo che accompagnerà la città nel suo nuovo cammino internazionale, selezionato attraverso una call pubblica in due fasi rivolta a progettisti e team multidisciplinari, con il coinvolgimento attivo di giovani under 25. Il progetto vincitore, realizzato dallo Studio FM, sarà presentato per la prima volta al pubblico e alla stampa. Alla conferenza interverranno il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, Rita Orlando per la Fondazione Matera Basilicata 2019, Francesco Ermanno Guida, presidente di AIAP, e Cristiano Bottino, co-fondatore di Studio FM. Dopo i due eventi pubblici di avvicinamento al 2026 – la riapertura della Cava del Sole con il dj set “Deejay Time Again” e l’edizione 2025 di “Matera Cielo Stellato” nei Sassi – la presentazione dell’identità visiva segna un ulteriore passo nel percorso verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.