Sabato 30 gennaio 2021, alle ore 10.00 presso la Sala Mandela del Palazzo Comunale di Matera si terrà la conferenza stampa di presentazione del libro la cui realizzazione è stata promossa dalla Cna Basilicata “Matera e il Paip: uno sviluppo ancora possibile?

Partendo dalla narrazione delle fasi storiche, inserite in un ampio dibattito che nei decenni ha avuto come oggetto Matera ed il suo sviluppo, il volume raccoglie le proposte degli imprenditori e di quanti sono coinvolti nella vita del Paip orientate al rilancio di queste aree dal punto di vista produttivo ma anche urbanistico (sono due quartieri della Città), per guardare al loro futuro e a quello di Matera, della Basilicata e del Sud Europa.

La data del 30 gennaio assume anche una rilevanza storica. Proprio il 30 gennaio del 1976 veniva approvata la prima delibera da parte che Consiglio Comunale di Matera parte di un iter lungo e complesso che ha poi portato alla nascita del primo Paip.

All’incontro con la stampa parteciperanno gli autori Leonardo Montemurro e Giovanni Volpe, il PRO-photographer Antonello Di Gennaro, Marilina Giannatelli per la casa editrice e il Sindaco della Città di Matera Domenico Bennardi. Saranno presenti collegati in video conferenza: Daniele Vaccarino Presidente Nazionale della CNA e Gregorio De Felice Chief Economist di Intesa Sanpaolo. In attesa di conferma la presenza del Presidente del Consiglio regionale di Basilicata Dr. Carmine Cicala.