Presentazione del libro di Francesco de Sanctis “Principi di diritto e management scolastico”

“È trascorso un anno dalla scomparsa di Francesco de Sanctis, un anno per me segnato da un dolore profondo e inestinguibile. Il 6 febbraio presso la Casa delle Tecnologie Emergenti alle ore 17.00, a Matera, dove Francesco da molti anni aveva scelto di vivere e dove riposa, sarà presentato il volume Principi di diritto e management scolastico (Tecnodid 2025). In realtà sarà soprattutto un’occasione per ricordarlo attraverso la testimonianza di chi lo ha conosciuto nei lunghi anni del suo importante percorso professionale come Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Pubblicare il suo ultimo libro ha significato dare senso e continuità al suo impegno. Francesco è sempre stato ispirato dall’etica del fare e ha lavorato fino agli ultimi giorni con paziente determinazione. Mi aveva chiesto di leggere il testo per condividerne la visione, come sempre abbiamo fatto, avendo condiviso intensamente in questi anni la nostra vita. Ho realizzato il progetto, pensando questo libro come parte della sua eredità intellettuale.

Promuovo l’evento come Presidente Regionale del FAI in Basilicata, perché Francesco al FAI Scuola e Comunicazione ha offerto le sue eccellenti competenze da gennaio 2016 a gennaio 2025. Ha richiamato il FAI anche nel volume e, soprattutto, ha fortemente creduto nella mission educativa e formativa che la Fondazione realizza” (Rosalba Demetrio).

Dopo l’apertura di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata, il saluto del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e di Paola D’Antonio, Coordinatrice CdS “Paesaggio Ambiente e Verde Urbano” – UNIBAS e Responsabile Scientifico del Giardino delle Tecnologie Emergenti, interverranno Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIM – Roma; Maurizio Vento, Direttore Comunicazione del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Milano; Anna Dell’Aquila, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale – Basilicata; Gennaro Cosentino, Capo Redattore Tgr Basilicata; Patrizia Di Franco, Dirigente Scolastico IIS “E. Duni-C. Levi” – Matera; Lucia Fiore, Centro Studi “Vittorio Fiore” – Matera; Francesco Loperfido, Responsabile del Servizio di Oftalmologia generale – Ospedale San Raffaele – Milano; Francesca Padula, Giornalista – Milano; Liliana Riccardi, Delegata Regionale Comunicazione FAI Basilicata; Giuseppe Silipo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale – Puglia; Maria Teresa Stancarone, Dirigente Ufficio II – Dirigenti scolastici – Direzione Generale per il Personale scolastico – MIM – Roma; Paolo Verri, Direttore Fondazione “Arnoldo e Alberto Mondadori” – Milano; Beatrice Volpe, Giornalista, Capo Delegazione FAI Matera.

Un particolare ringraziamento al Comune di Matera per la gentile concessione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera e alla Prof. Paola D’Antonio, Responsabile scientifico del Giardino delle Tecnologie Emergenti.

Grazie a Palazzo del Duca – Matera e a MyPharmaClick (Sito E-commerce: www.mypharmaclick.com) – Irsina (MT) , per il sostegno all’evento.

