lunedì, 20 Ottobre , 2025
HomeCronaca“Presentazione degli Scambi Giovanili Lions nelle scuole di Matera”
Cronaca

“Presentazione degli Scambi Giovanili Lions nelle scuole di Matera”

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Allo scopo di far conoscere la valenza formativa di un’esperienza vissuta all’estero dai giovani, i Lions di Matera presenteranno il Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions agli studenti riuniti in assemblea di Istituto presso la Sala Congressi S. Anna in Via Lanera 14 di Matera. Il 20 e 21 ottobre inizieranno quelli del Liceo Classico “Tommaso Stigliani” ed il 22 ottobre il Liceo Classico “E. Duni”, con inizio in entrambi i casi alle ore 8,30.
Saranno presenti la Presidente del Lions Club Matera Host Francesca Lacalamita, il Presidente del Lions Club Matera Città Dei Sassi Roberto Di Polito e la Presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia, che porteranno il saluto dei soci materani del Lions.
Nel corso dell’incontro, a cui sono invitati insegnanti, ragazzi, famiglie e i soci Lions, la Responsabile Distrettuale del Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions Maria Martino illustrerà i dettagli operativi del Progetto.
Il programma Scambi Giovanili e Campi Lions internazionale consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in uno degli Stati dell’Unione Europea, o in alcuni Stati extraeuropei, attraverso la permanenza in una famiglia Lions ospitante o all’interno dei campi per un periodo compreso fra due e quattro settimane.
Ogni anno si tengono oltre 100 campi Lions in 39 paesi. Le attività comprendono escursioni in località di interesse storico o naturalistico, eventi sportivi e presentazione del paese da parte dei partecipanti al campo. Al programma possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni.

Articolo precedente
Torna la Magia del Medioevo a Brindisi Montagna con la XXVII Edizione delle Giornate Medioevali
Articolo successivo
Il Taxi Sociale di Pisticci continua il suo percorso di solidarietà e servizio.
Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti