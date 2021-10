Si è svolta questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Mandela del municipio la presentazione di “Matera Welcome” (www.materawelcome.it), il portale turistico istituzionale del Comune di Matera, concepito per la promozione della destinazione non solo della Città dei Sassi ma dell’intera provincia, attraverso i servizi di informazione (su eventi, percorsi turistici tematici, shopping e tempo libero, enogastronomia, etc.), accoglienza e info su dove alloggiare, dove dormire e come arrivare a Matera.

“Matera Welcome rappresenta il cuore pulsante di tutte le iniziative che possono contribuire alla promozione del sistema economico turistico della provincia di Matera – ha affermato il sindaco, Domenico Bennardi -, rispettando ed esaltando i valori del territorio. Abbiamo voluto lanciare uno sguardo oltre i confini cittadini allargandolo ai paesi della nostra meravigliosa provincia.

Finalmente, dopo molti mesi di lavoro, stamattina siamo riusciti a lanciare e presentare la versione ufficiale del portale turistico istituzionale che sarà un punto di riferimento per i viaggiatori e per tutti gli operatori turistici. L’obiettivo è quello di promuovere la destinazione, di ospitare i turisti, offrire servizi e far crescere il sistema di economia locale facendo rete tra Comuni“.

“Proprio per questa ragione – ha aggiunto Bennardi -, stamattina, ho voluto che alla presentazione di Matera Welcome fossero presenti anche altri rappresentanti istituzionali: ringrazio il presidente della Provincia, Piero Marrese, i sindaci di Irsina, Mario Morea, e di San Giorgio Lucano, Giuseppe Esposito, l’assessore al turismo di Policoro, Maria Teresa Prestera, nonché il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Oliva, che ha dato un contributo concreto consentendo di integrare nel portale la piattaforma Matera Events“.

Un portale necessario e utile, sebbene tardivo e non risolutivo delle esigenze di rilancio di un settore che vede andare ognuno per proprio conto in un territorio ricco di attrattive grandi e piccole, note e meno note, talune ancora da evidenziare e mettere a valore.

Dagli interventi durante la conferenza stampa degli amministratori degli altri Comuni della provincia presenti è emersa la solitudine in cui ci si muove e lo sforzo che ognuno deve compiere per crearsi gli strumenti (portali e quant’altro) ed abbozzare ex novo una politica turistica specifica, che fa emergere la grande assenza di una seria politica sovracomunale che abbia un orizzonte alto, una programmazione strategica adeguata ed un governo unitario capace.

Matera Welcome sarà, come è stato detto, un significativo aiuto nel mettere in comune gli sforzi e le programmazioni.