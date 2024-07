Presentato “Maratea e la Foca Monaca” di Dario Vassallo all’Isolotto di Santo Janni

Si è svolta ieri sera la presentazione dell’ultimo libro di Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, intitolato “Maratea e la Foca Monaca“. Una fiaba per bambini, ma destinata anche e soprattutto agli adulti, ambientata sulle coste della Basilicata. L’obiettivo principale del libro è spingere la politica a completare l’istituzione di un’area marina protetta a Maratea. “Maratea e la Foca Monaca” è un’opera che mira a far riflettere grandi e piccini sulla bellezza del mare e dell’universo. La presentazione si è tenuta in un contesto unico e speciale, con la presenza del neoeletto Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, del Sindaco uscente Daniele Stoppelli, e di Manuel Chiappetta, esponente politico e proprietario della barca su cui si è svolto l’evento. Ancorati vicino allo scoglio di Santo Janni, gli ospiti hanno discusso non solo della fiaba, ma dell’importanza dell’Area Marina Protetta di Maratea e del futuro di questo paradiso naturale. “Questa presentazione non è stata solo l’introduzione di una favola, ma un incontro simbolico di unione e speranza. La presenza dei tre esponenti politici, che hanno messo da parte le differenze per unire le forze in un momento di grande importanza per la nostra costa, è un esempio di comunità. L’istituzione dell’area marina protetta non è importante solo per Maratea, ma per tutta la costa e per tutto il nostro Sud. In queste occasioni, si delinea il futuro di un territorio. È attraverso l’azione congiunta e l’impegno della nostra fondazione che possiamo realizzare questi obiettivi. La nostra fondazione è riconosciuta e rispettata ovunque, tranne che a Pollica. Purtroppo, lì gli assassini di Angelo godono ancora di protezione. Ma per quanto ancora? È giunto il momento che anche questa situazione cambi e che la giustizia prevalga”. A Dirlo è Dario Vassallo Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore. La serata ha visto anche la partecipazione straordinaria dell’attore Rocco Papaleo, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile e significativo per tutti i presenti.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.