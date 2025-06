Presentato il progetto musicale di HAURE (Aurelia Riccardi). Il video.

A Matera, nelle sale dell’Hotel San Domenico, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto musicale di HAURE, nome d’arte della giovane artista materana Aurelia Riccardi, scoperta dal talent scout Angelo Calculli. Durante l’incontro, l’artista ha condiviso alcuni dei brani che faranno parte del suo primo EP, attualmente in fase di realizzazione con il contributo di diversi produttori come Rod Mannara, Giuseppe Lamacchia, Nicolas Schiuma, Eustachio Giorgialongo in arte Syva; e importanti musicisti come Gregorio Calculli e Claudio Mola. Al centro della presentazione il singolo estivo “FUORI DI ME”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale.

Il brano, dal forte impatto emotivo, affronta il tema dello smarrimento interiore e della ricerca di autenticità, con un sound che fonde elettronica, pop e sonorità urban. Racconta Haure: “Scrivere Fuori di me è stato come guardarmi allo specchio per la prima volta. È nato da un momento di disorientamento, ma anche di rinascita. È il mio modo di dire che si può essere fragili e forti allo stesso tempo.” La manager Carola Medico ha sottolineato:

“Stiamo lavorando con più produttori, ciascuno con una propria identità artistica e un bagaglio culturale distinto, in grado di arricchire Haure con sfumature e ispirazioni diverse. Questo ci consente di costruire un percorso musicale autentico, ricco e in continua evoluzione.” Il produttore Rod Mannara ha aggiunto: “Abbiamo costruito un sound che fosse lo specchio della sua interiorità: elettronico, ma intimo. Fuori di me è un brano che vibra, che resta.” È stato inoltre annunciato che Haure ha partecipato ai Primigenia Music Awards, noto festival musicale per cantanti emergenti e che si candiderà alle selezioni di Sanremo Giovani, con un brano già in preparazione.” Ecco il videoclip ufficiale del brano “Fuori di me”:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.