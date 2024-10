Presentato il masterplan. Dal sito ex Barilla Padula un progetto di trasformazione urbana

Così lo hanno definito nei contenuti e nella filosofia i progettisti, l’architetto Mario Cucinella dello Studio Mca, che hanno ipotizzato su incarico della New Green Invest srl, un intervento di ”riqualificazione” urbana in quell’ area, un tempo produttiva, del rione Piccianello. E il comunicato, diffuso dopo la presentazione in Municipio alla giunta e ai consiglieri comunali, ne indica le linee principali senza entrare nel dettaglio. Dalla fotografia allegata, ipotizziamo, si tratti di un versante ”residenziale” innovativo immerso nel verde che guarda alla Murgia. Al piano dove sono i capannoni delle linee produttive ci sono delle ”piastre” per un centro polifunzionale. Restano i silos dello stoccaggio del grano. Il masterplan fa riferimento alla riqualificazione con l’ingresso della città, al parco delle cave e al quartiere. Attendiamo che venga presentato anche i residenti per saperne di più,insieme ad altri due interventi come il progetto di riqualificazione di un versante di Piccianello tra lo Stadio e Recinto Marconi, piazza Marconi a ridosso dell’edificio scolastico e del Parco del campo. L’auspicio è che intervento pubblico e privato, recepiti le osservazioni del caso, trovino un raccordo viste le peculiarità di un versante di ingresso e di uscita alla città che merita attenzione, anche in tema di viabilità e di servizi.



IL MASTERPLAN

Si è tenuta questa mattina nella sala “Mandela” della sede del Comune di Matera, l’incontro promosso dalla società New Green Invest s.r.l., proprietaria dell’area Ex-Barilla, e il Sindaco di Matera Domenico Bennardi alla presenza dell’intero Consiglio Comunale.

Per la società hanno partecipato i rappresentanti della stessa insieme all’arch. Mario Cucinella dello Studio MCA, che ha curato il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di un’area attualmente in completo degrado ma con intrinseche potenzialità di sviluppo e modernizzazione per l’intera Città dei Sassi.

L’amministratore unico della società, a nome della proprietà, ha ringraziato il Sindaco e tutti i partecipanti presenti e collegati via web, per la disponibilità a poter rappresentare l’idea progettuale di riqualificazione, dando così il via ad un percorso di dialogo e condivisione di scelte cruciali per l’intera comunità materana.

Il Sindaco, infatti, ha ripercorso la storia del sito industriale dismesso da oltre 20 anni ed in stato di abbandono, collocato all’interno del perimetro cittadino e punto nevralgico per un nuovo sviluppo urbano quale “cerniera” tra l’ingresso e il centro cittadino.

La visione e il coraggio imprenditoriale, insieme all’intuito progettuale dello studio MCA di Mario Cucinella hanno prodotto un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana in grado di mettere a fattore comune le peculiarità di questo importante complesso immobiliare con nuove funzioni, nuovi servizi e nuovi spazi pubblici così da rivitalizzare i quartieri limitrofi e valorizzare l’intera struttura urbana.



“Il progetto per l’ex pastificio Padula rappresenta una vera trasformazione urbana che guarda con attenzione sia al quartiere e sia al miglioramento dell’accessibilità alla città” – è quanto ha dichiarato l’Arch. Cucinella. Difatti “uno spazio vuoto crea una – degenerazione urbana – mentre questo progetto rappresenta un valore di rinascita di quell’area da un mondo rurale ad un mondo industriale fino all’attuale ulteriore cambiamento”.

Il Masterplan presentato quest’oggi prevede la realizzazione di un nuovo centro polifunzionale con un parco verde tra i più grandi della città; spazi pubblici e privati in grado di connettere questa vasta area con l’ingresso “monumentale” del ‘Sistema delle Cave’ e con il prospicente quartiere Piccianello, nonchè con l’area del ‘Parco del Campo’, anch’essa oggetto di riqualificazione.

La società ha tenuto a ribadire la valenza del progetto che punta ad utilizzare gli attuali volumi esistenti senza alcun incremento degli stessi ma destinandoli a funzioni residenziali, commerciali, direzionali e di pubblico interesse, di cui su quest’ultimo l’amministrazione comunale si è impegnata ad avanzare ipotesi progettuali in tal senso.

Crediamo che un progetto di una tale portata possa rappresentare per la città di Matera una grande occasione, unica se non rara, di riqualificazione urbana incentrata sui più moderni interventi di ecosostenibilità e bioedilizia, anche attraverso la realizzazione di un’area verde di tali dimensioni. L’incontro di quest’oggi rappresenta solamente il primo step di un percorso partecipato e di condivisione con la città e che proseguirà nel tempo.