Presentato all’Istituto Turi–Morra di Matera il progetto Check-in Mindset (altruismo, benessere psicologico e protagonismo)

“È stato presentato questa mattina, presso l’Iis Turi–Morra di Matera, il progetto Check-in Mindset, iniziativa finanziata nell’ambito del programma nazionale AzioniXGiovani del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che vede le Province di Matera e Potenza quali partners, insieme a UPI Basilicata, alle associazioni Ensemble Teatro Instabile, Abito in Scena e Libera.” Lo si rileva da una nota in cui si spiega che “Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mira a promuovere la prosocialità, il benessere psicologico e il protagonismo delle nuove generazioni, attraverso un percorso strutturato che integra creatività, supporto psico-educativo e cittadinanza attiva. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, insieme al Capo di Gabinetto, Michele Pizzolla e al dirigente Vincenzo Pierro, Vincenzo Mitro, in rappresentanza della Provincia di Potenza, il direttore di UPI Basilicata, Pasquale Salerno, la dirigente scolastica del Loperfido-Olivetti, Antonella Salerno, la docente del Turi-Morra, Maria Teresa Vena. Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati i quattro pilastri metodologici del percorso — Teatro, Videomaking, Cittadinanza Attiva e Supporto Psicologico — strumenti pensati per favorire l’espressione personale, la gestione delle emozioni e la partecipazione alla vita della comunità scolastica e territoriale. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dello sportello psicologico, definito nel documento progettuale come “il motore relazionale del progetto”, che “fornisce supporto ai docenti nella gestione dei gruppi e aiuta i ragazzi a processare l’esperienza dei laboratori creativi”. Nel corso della mattinata alcuni studenti sono stati coinvolti nella realizzazione di una prima clip video, sperimentando in anteprima le tecniche di storytelling previste dal laboratorio di videomaking. Un’attività che ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco, collaborare e raccontare le proprie emozioni attraverso un linguaggio immediato e vicino alle nuove generazioni. La presentazione ha visto la partecipazione della dirigenza scolastica, dei referenti provinciali e dei partner culturali coinvolti nel progetto, che nei prossimi mesi accompagneranno le scuole nella fase operativa. Come indicato nella roadmap, il mese di giugno rappresenta il momento chiave per “chiudere la fase tecnica e garantire un avvio fluido a settembre”. Il progetto entrerà nel vivo a settembre con la presentazione nei Collegi Docenti e l’apertura delle iscrizioni ai laboratori, per poi proseguire con il calendario di attività previsto da ottobre. “Il progetto Check-in Mindset – ha dichiarato il Presidente Mancini– rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani. Come Provincia di Matera crediamo profondamente nella necessità di creare spazi in cui ragazze e ragazzi possano esprimersi, riconoscere le proprie emozioni e sentirsi parte attiva della comunità. Oggi abbiamo visto studenti mettersi in gioco con entusiasmo, partecipando alla realizzazione della prima clip del percorso: un segnale forte di quanto, se adeguatamente accompagnati, i giovani siano pronti a diventare protagonisti”.

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