Presentato al Cinema Piccolo di Matera il film Don Chisciotte di Fabio Segatori con Alessio Boni

Una serata di grande cinema e suggestione quella andata in scena al Cinema Il Piccolo di Matera, mercoledì 25 marzo, dove è stato proiettato “Don Chisciotte”, il film scritto e diretto da Fabio Segatori, con protagonista Alessio Boni. In sala, ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra immaginazione e realtà, anche Gabriella Bagnasco, esordiente e intensa interprete della moderna Dulcinea. Nel cast anche Angela Molina, Marcello Fonte, Galatea Ranzi e Carlo De Ruggieri e Martina Molinaro. Un progetto sviluppato e distribuito da Baby Films, con il sostegno del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Calabria Film Commission e della Lucana Film Commission, e in collaborazione con Rai Cinema.



Un classico senza tempo torna così a vivere in una veste nuova, immerso nei paesaggi straordinari del Sud Italia. Tra Craco Vecchio, borgo sospeso e carico di memoria, le strade silenziose che attraversano territori antichi, castelli che si ergono come sentinelle della storia, come quello di Monteserico, nel territorio di Genzano di Lucania e il mare luminoso della costa ionica. A completare questo affresco di colori e territorio il paesaggio quasi irreale dei Calanchi di Montalbano Jonico, capace di evocare atmosfere sospese tra sogno e disincanto.

A rendere ancora più intensa la serata, le parole del regista, presente che ha condiviso con il pubblico una riflessione profonda e personale:

“Sono legato a questa terra da tanti anni: la prima volta venni qui nel 1976, quando i Sassi erano molto diversi, più selvaggi, quasi dimenticati. Oggi la città è cambiata, è più curata, più ricca, ma ha vissuto anche una trasformazione profonda. E forse proprio per questo mi sento un po’ materano anch’io. Il mio amore per questi luoghi non nasce solo dai paesaggi – che sono una mia ossessione – ma anche dal desiderio di cercare storie, umanità, nuovi talenti. Questo film è stato un viaggio lungo cinque anni, fatto di studio su Cervantes, di ricerca, di incontri. E qui ho trovato quella verità e quella forza che rendono il racconto ancora a tinte accese. Qui ho trovato autenticità, umanità e quel sogno che rende questo film vivo e necessario.”

In questo scenario, il cavaliere errante non combatte soltanto i suoi celebri mulini a vento, ma si confronta con il senso più profondo del viaggio, trasformando la sua avventura in un percorso di riscoperta. Il film intreccia la narrazione classica con l’autenticità del territorio, dando vita a un racconto poetico e sorprendentemente contemporaneo, dove letteratura e identità si fondono in un’unica visione.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, nel foyer del cinema è stata esposta una suggestiva opera lignea dell’artista Tommaso Rosa, raffigurante Don Chisciotte insieme al suo fedele Sancio Panza. Un’opera intensa non solo dal punto di vista estetico, ma anche concettuale, come racconta lo stesso autore:

“Oggi viviamo in una realtà in cui i mutamenti climatici, le tensioni geopolitiche e le distruzioni belliche sembrano avere un’unica causa: il Dio denaro. Il concetto di benessere, di ottenere e possedere a ogni costo, conduce alla perdita dei valori che hanno reso possibile la convivenza civile. Ho realizzato quest’opera perché credo ancora negli ideali di un mondo più giusto, più umano, in cui le ingiustizie sociali possano essere sconfitte scegliendo di vivere in modo autentico. Essere sognatori come Don Chisciotte significa difendere giustizia, onore e i più deboli. La forza di un sogno sta anche nelle piccole azioni quotidiane, capaci di trasformare la realtà.”

L’opera, realizzata con diverse essenze lignee, tra cui noce nazionale, palissandro, pioppo, cipresso, bosso, ebano, ciliegio e ulivo, rappresenta una potente sintesi tra arte, impegno civile e memoria letteraria, oltre ad anticipare la mostra “Metamorphosis in Art” che sarà inaugurata domenica 29 marzo presso la chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis e resterà aperta fino all’8 aprile 2026. Un’anteprima evocativa di una mostra che promette di proseguire questo dialogo tra tradizione e reinterpretazione artistica.

Tra Basilicata e Calabria, dunque, Don Chisciotte si rinnova e si trasforma: non solo simbolo di follia visionaria, ma emblema di un viaggio universale che parla ancora oggi, attraversando luoghi, storie e identità.