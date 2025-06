Presentato a Venosa il docufilm di Luigi Diotaiuti sulla transumanza

Successo di pubblico a Venosa presso la sala convegni del Castello Pirro del Balzo per la presentazione del docufilm “Transumanza – Un’antica pratica con valori moderni” di Luigi Diotaiuti per la regia di Giuseppe Ielpo. La presentazione curata da Ente Pro Loco Basilicata, Club per l’Unesco del Vulture e Associazione Venosa Città della Cultura con il patrocinio di Comune di Venosa, Direzione Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Slow Food condotta del Vulture, Fai e Istituto di Istruzione Superiore “Gasparrini-Righetti” Melfi, ha visto la partecipazione di Gerardo Larocca, Presidente Anci Basilicata, Francesca Di Lucchio Presidente Parco del Vulture, Nicola Vertone Presidente Gal Lucus e Raffaele Beccasio Dirigente Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, Matilde Calandrelli docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gasparrini- Righetti” Melfi, dell’Assessore al Turismo Rossella Centrone e del Sindaco di Venosa Francesco Mollica.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, la Presidente del Club Unesco del Vulture Tonia Giammatteo e il Presidente dell’Associazione Venosa Città della Cultura Felice Lovaglio Manzi, affiliata alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, hanno sottolineato “siamo onorati di aver presentato in anteprima nazionale il lavoro straordinario dello chef Luigi Diotaiuti e del regista Giuseppe Ielpo, a cui rivolgiamo i nostri complimenti, sulla transumanza patrimonio culturale intangibile dell’umanità Unesco quale omaggio all’instancabile lavoro dei pastori custodi di un rito millenario e produttori di prodotti di altissima qualità legati all’arte pastorale lucana“. Il Direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa Tommaso Serafini nel rivolgere un plauso per il lavoro di promozione del patrimonio culturale intangibile ha rimarcato “abbiamo una ricchezza straordinaria fatta di storia, tradizioni, monumenti e paesaggio che rappresentano un punto di forza dell’offerta turistica e culturale su cui continuare a lavorare per accogliere sempre maggiori visitatori nei nostri musei, castelli, parchi archeologici e sul territorio“. Per il Sindaco di Venosa Franco Mollica “il docufilm dello chef Diotaiuti rappresenta un prezioso lavoro di valorizzazione dell’importante attività pastorale legata alla transumanza che pone anche in evidenza l’immenso patrimonio naturalistico ed i tratturi in particolare che bisogna preservare”. Lo chef Luigi Diotaiuti particolarmente emozionato, nel ringraziare per la nutrita partecipazione il pubblico, i rappresentanti istituzionali intervenuti, e gli organizzatori per l’ottima riuscita della presentazione, ha dichiarato “con la Luigi Diotaiuti Foundation e il regista Giuseppe Ielpo che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, attraverso il docufilm puntiamo a preservare le tradizioni agricole e lo stile di vita salutare italiano per le generazioni future. La Fondazione Luigi Diotaiuti che mi onoro di presiedere promuove il turismo, l’occupazione, e le usanze in via di estinzione come mezzo per creare modelli sostenibili di reddito e fonti alimentari per tutti“. Presente in sala il titolare dell’azienda agricola Trivigno di Laurenzana, Raffaele Trivigno, protagonista del docufilm che rinnova ogni anno l’antico rito della transumanza portando da Matera a Laurenzana i suoi bovini podolici con un cammino lungo antichi tratturi e paesaggi incontaminati lucani.