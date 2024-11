Presentato a San Mauro Forte, il libro di don Marcello Cozzi «Uno così. Giovanni Brusca si racconta»

E’ stato presentato a San Mauro Forte, nella sede della Pro Loco, l’ultimo libro di don Marcello Cozzi «Uno così. Giovanni Brusca si racconta» edizioni San Paolo. A seguire il resoconto della iniziativa inviataci da Mimì Deufemia.

“Assieme all’autore erano presenti numerosi cittadini, l’assessore alla Cultura, Marco Diluca, oltre ai dirigenti della Pro Loco a cominciare dal Presidente Francesco Laguardia che ha presentato l’autore e ne ha tracciato il profilo di sacerdote abituato a confrontarsi con tragedie, ingiustizie e faticosi percorsi di riconciliazione.

Giovanni Brusca è l’uomo che il 23 maggio 1992 premette il telecomando che fece saltare in aria il giudice Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Ma prima di quella data, per anni ha ucciso, imprigionato, minacciato, da vero uomo di mafia. La sua è stata una lunga esistenza nell’inferno della violenza come sistema di potere.

In questo volume Brusca si racconta e nel dialogo con don Marcello Cozzi, si espone al giudizio del lettore e si mette nelle mani di un mistero di misericordia più grande di lui.

“Sono stato ritualmente affiliato all’età di 19 anni, credo di essere stato uno dei più giovani nella storia di Cosa Nostra…».

Don Marcello, sacerdote impegnato nel contrasto alle mafie, ex vicepresidente di Libera e componente del gruppo di lavoro per la scomunica alle mafie istituito dal Vaticano, ha scelto una strada impervia, quella di “camminare accanto a Caino, senza mai dimenticare il dolore per Abele”, come lui stesso definisce questo lavoro.

Nel corso di questi “lunghi e intimi anni di dialoghi e quel camminare l’uno affianco all’altro”, Don Cozzi mette in luce il percorso di vita del criminale: dal rapporto con il padre Bernardo – capo mandamento di San Giuseppe Jato – alla sua affiliazione a Cosa nostra da ragazzo, i numerosi delitti, l’arresto, la collaborazione con la giustizia, sino al rimorso per il dolore causato ai familiari delle vittime.

Ed è proprio all’incontro fra il boss mafioso e Rita Borsellino che Don Marcello dedica un capitolo del libro. Un incontro, avvenuto nel 2008 in una località segreta, che sarà cruciale per imprimere una svolta nella travagliata collaborazione di Brusca con la giustizia.

In molti hanno espresso delle riserve sul libro di don Marcello sostenendo che non sia giusto dare voce a un uomo che si è macchiato di crimini orribili come l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo e come la strage di Capaci.

«Negli anni ho incontrato molti pentiti – ha spiegato don Cozzi – e sempre con l’unico fine di capire. Non sono il portavoce di nessuno. Ho solo raccolto l’inferno che si porta dentro una persona che ha fatto scelte tanto crudeli senza giudicare e certo senza giustificare».

«Comprendo quel che vivono i familiari delle vittime e li rispetto. Davanti al loro dolore e alle loro reazioni possono solo stare in silenzio – ha affermato il sacerdote. Ma io rivendico il diritto di pensare che ascoltare il dolore di Abele non mi impedisca di parlare con Caino. Di certo però non cerco impossibili riconciliazioni».”

