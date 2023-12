Presentato a Rotonda il progetto “I sentieri del benessere”

In un’ottica di promozione e rigenerazione del territorio, nasce il progetto “I Sentieri del benessere”, un’iniziativa strategica volta a sviluppare un sistema integrato di welfare tra diversi Comuni e servizi. Il progetto -si spiega in una nota- mira a creare una forte identità territoriale, sfruttando le ricchezze culturali, storiche, naturali e paesaggistiche, e promuovendo esperienze di cura e benessere sia per i residenti che per i visitatori temporanei. I “Sentieri del benessere”, pur avendo ricevuto valutazioni positive dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rientrano tra i finanziamenti regionali destinati ai progetti esclusi dal supporto del ministero della Cultura. In totale, sono stati assegnati circa 18,2 milioni di euro a 12 Comuni che avevano presentato progetti di riqualificazione e valorizzazione. Questi fondi si aggiungono ai circa 26 milioni di euro già concessi dal ministero della Cultura a sei Comuni lucani. Nel dettaglio, a Rotonda, insieme ai comuni di Latronico, Nova Siri, Chiaromonte e San Severino, sono stati destinati 4 milioni di euro per implementare le iniziative legate ai “Sentieri del benessere”. Alla presentazione del progetto che si è svolta a Rotonda, erano presenti i sindaci dei 5 comuni, Cosimo Latronico, assessore all’Ambiente, Territorio e Energia della Regione Basilicata, e Antonio Candela della Universosud società che curerà il coordinamento delle attività, la progettazione e la realizzazione del piano strategico . L’incontro è stato moderato da Annalisa Percoco di FEEM.” “Il territorio coinvolto manifesta la necessità di mettere in rete il suo patrimonio culturale e di coinvolgere attivamente la cittadinanza nelle decisioni strategiche. Il progetto – ha spiegato Latronico – si propone di superare le sfide di integrazione tra diversi interventi progettuali e di sensibilizzare sulla “valore economico” dei beni culturali, ambientali e paesaggistici spesso trascurati dalle comunità locali. L’obiettivo principale del progetto è rafforzare la competitività del territorio come destinazione di benessere, promuovendo esperienze di vacanza incentrate sul benessere olistico, che integrano cultura, divertimento, sport, religione, enogastronomia e salute. Inoltre, il progetto si inserisce nell’ambito dell’Agenda 2030, promuovendo la sostenibilità come filosofia guida. E’ necessario evidenziare – ha aggiunto l’assessore – l’importanza del turismo del benessere come settore avanzato nell’applicazione dei principi di sostenibilità, soprattutto nella fase post emergenza Covid-19. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per la Basilicata di posizionarsi come luogo ideale per la residenzialità e l’occupazione, attraverso la promozione della salute e del benessere all’interno di una strategia di sviluppo sostenibile”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.