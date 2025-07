Presentato a Matera il libro “La Coccinella Sky e altre avventure sulle diversità” di Valentina Garripoli.

E’ stato presentato a Matera, nel cuore dei Sassi, il libro “La Coccinella Sky e altre avventure sulle diversità” di Valentina Garripoli. Un libro che -come ha spiegato la stessa autrice- “parla della diversità per sensibilizzare i bambini” per la cui scrittura precisa “ho usato una terminologia vicina al mondo dei ragazzi, noi adulti farlo. E’ importante accogliere ogni neuro diversità e rispettare il diritto all’istruzione di ogni bambino e bambina“. L’evento, organizzato in collaborazione tra la casa editrice I Libri di Icaro e radio Radiosa, e moderato dalla giornalista e insegnante specializzata Maria Anna Flumero, è stato ospitato presso la sede della Lega Navale, Matera (Via Fiorentini 107). Erano presenti Rocco Petrera della Lega navale, Roberto Cifarelli Presidente II commissione Regione Basilicata e Nunzia Antezza Consigliera del comune di Matera. Valentina, forte della sua esperienza sul campo come educatrice, offre una narrazione accessibile, stimolante e ricca di spunti per la riflessione. A rendere il volume ancora più prezioso, sei percorsi laboratoriali ideati per l’utilizzo in gruppo o in classe, rivolti a insegnanti, educatori e genitori, strumenti pratici per affrontare in modo consapevole e creativo i temi della diversità. “I problemi di bilancio non devono essere una scusante” ha affermato Cifarelli “occorre una programmazione. Servire partire dalla scuola per tutti e arrivare alla scuola per ognuno. Programmare, esplorare e conoscere. Rispettare i vari percorsi di difficoltà ed effettuare interventi in cultura, spostando le risorse verso le persone”. “L’inclusione è un’culturale che ci deve aprire alla diversità” ha proseguito Antezza “è un processo a cui devono contribuire tutti, bisogna superare i pregiudizi e le discriminazioni per la formazione dei giovani. A livello politico lavoreremo in sinergia col collega Cifarelli per non abbandonare il progetto del Dopo di Noi, è un tema prioritario in cui crediamo, ribadisco, è un investimento per l’intera collettività”. Grazie al libro “La Coccinella Sky e altre avventure sulle diversità” sono stati ribaditi l’importanza dell’ascolto tra le varie agenzie educative, il lavoro in team con le famiglie dei bambini con disabilità e proseguire, insieme, per un futuro inclusivo in modo concreto. E parlando dell’urgenza nella nostra città di servizi implementati per le persone con disabilità, di tutte le fasce di età, è intervenuta dalla platea, Chiara Godani della Coop Il Sicomoro, che ha illustrato il progetto che, in coprogettazione con il comune di Matera, si andrà a realizzare nei prossimi mesi presso la struttura di via Conversi. “Il progetto -ha detto- è nato per supportare il “Progetto di Vita” di persone adulte con disabilità. La persona co-progetta, con l’equipe multi-professionale, la famiglia e l’assistente sociale, il percorso finalizzato all’autonomia abitativa ed alla formazione professionale e lavorativa. Un primo passo verso il “durante noi/dopo di noi” la cui programmazione nasce nel 2022 con i fondi PNRR Next Generation EU. In questi giorni il comune ha pubblicato il bando per la selezione dei partecipanti. Piccoli “semi” di inclusione per un futuro accessibile a tutti. Il libro di Valentina Garripoli è stato pubblicato lo scorso 20 gennaio ed è già alla seconda ristampa, propone quattro storie avvincenti e coinvolgenti, pensate per avvicinare bambini e bambine al valore dell’inclusione e del rispetto delle diversità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.