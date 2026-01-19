Presentata dal Comitato promotore la richiesta ufficiale per il referendum di abolizione dei vitalizi

L’azione dei promotori del referendum per l’abrogazione della legge regionale sui vitalizi approvata dal Consiglio regionale della Basilicata procede spedita. Si apprende, infatti, che è stata inviata all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata e alla Consulta regionale per le garanzie statutarie la richiesta della raccolta delle firme a sostegno del referendum abrogativo degli articoli 16 e 17 della Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57, con il quale sono stati reintrodotti i vitalizi con la nuova denominazione di indennità di funzione. Inizia così l’inter anche formale per la richiesta del referendum. QUESTA è la richiesta presentata (richiesta-promotori) e QUESTA La relazione illustrativa che la accompagna (relazione richiesta referendum abolizione vitalizi). Questo è il testo del quesito formalizzato: ” Volete voi che siano abrogati gli articoli 16 [Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri Regionali della Regione Basilicata)] e 17 [Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 “Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata)] della Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57? “”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.