Presentata a Calvera la rivista nazionale In Italia Magazine di Ente Pro Loco Italiane

Nel corso dell’incontro dal titolo “Sostenibilità in rete” promosso dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps con la Pro Loco Calvera Aps è stata presentata ieri a Calvera (Pz) la rivista turistica nazionale “In Italia Magazine” della Rete associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps. “La rivista “In Italia Magazine” -si legge in una nota- fortemente voluta dal Presidente nazionale Epli Pasquale Ciurleo, direttore editoriale della stessa, quale strumento di promozione dei paesi italiani che sono “resilienze intramontabili da esplorare”, ha un cuore tutto lucano con la coordinatrice di redazione Cinzia Francolino, Presidente della Pro Loco Calvera e il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa chiamato a svolgere il ruolo di Direttore Responsabile. All’incontro, nel caratteristico Museo Anamnesis calvarese, moderato dalla giornalista Mariapaola Vergallito, dopo i saluti del Sindaco Pasquale Bartolomeo il quale nel salutare i numerosi intervenuti si è detto onorato di ospitare un’evento nazionale e ha rivolto un plauso all’Ente Pro Loco Italiane per l’importante attività di valorizzazione turistica dei borghi, sono intervenuti Cinzia Francolino Presidente Pro Loco Calvera la quale si è detta onorata di collaborare all’attività di coordinamento nazionale della rivista In Italia Magazine ringraziando per la fiducia il Presidente nazionale Ciurleo, Vito Giammetta Art Director della rivista, Maurizio Lazzari, ricercatore Cnr, Claudio Pisapia Responsabile modello Culturitalia Federcomtur, il Presidente di Ente Pro Loco Campania Pietro Bernardo e Giuseppina Ierace Presidente Ente Pro Loco Calabria, Domenico Cerbino dell’Alsia Basilicata con cui da anni con le Pro Loco lucane vi è una stretta sinergia per la divulgazione dei Pat – Prodotti agroalimentari della tradizione ed il censimento dei patriarchi da frutto e il Presidente del Gal Pesca Cittadella del Sapere Francesco Muscolino, il quale ha rivolto un plauso per l’impegno che quotidianamente le Pro Loco e la Rete Epli mettono al servizio del territorio per l’attività di animazione culturale e la valorizzazione turistica in sinergia con le istituzioni per lo sviluppo economico di un’area dalle forti potenzialità turistiche. Alla Rete Ente Pro Loco Italiane sono giunti i messaggi di gratitudine e sostegno dall’Assessore regionale all’Ambiente Laura Mongiello e dalla Direttrice dell’Apt Basilicata Margherita Sarli che hanno posto al centro la sinergia e l’importante ruolo svolto dagli enti di terzo settore nelle strategie regionali di promozione culturale, turistica ed ambientale che la Regione Basilicata sta ponendo in campo a livello nazionale ed internazionale per accrescere l’economia turistica con maggiori ricadute sui territori lucani che vantano un immenso patrimonio culturale materiale ed immateriale specie nelle aree Parco tra cui quella del Pollino.” Nel suo intervento il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha rivolto un ringraziamento al Presidente nazionale Epli Ciurleo per il prestigioso incarico di Direttore Responsabile e alla coordinatrice di redazione Francolino ed all’art director Giammetta per l’attività che si sta portando avanti sottolineando “siamo onorati di offrire attraverso la rivista turistica In Italia Magazine un contributo valido per l’esaltazione delle risorse culturali, artistiche, ambientali e turistiche dei paesi italiani e lucani, che mettiamo a disposizione delle istituzioni, delle aziende, delle associazioni e dei lettori, che sono sempre più alla ricerca delle unicità e delle autenticità che i piccoli borghi possono offrire insieme alle grandi mete turistiche italiane”. Il Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo nelle conclusioni ringraziando per l’ospitalità e il supporto organizzativo ha sottolineato “la nostra rete Epli attraverso le sue attività nazionali punta ad accendere i riflettori sui luoghi turistici italiani soprattutto delle aree interne attraverso il percorso #prolocosostenibile2030 che vede protagonisti gli enti di terzo settore ed i volontari con significative attività che vedono un crescente interesse quali “AgroArcheoTrekking” con il sostegno del Ministero del Turismo, il concorso nazionale “Eplibriamoci” rivolto ai giovani studenti italiani, le Giornate del Made in Italy con il MInistero delle Imprese e del Made in Italy, le Giornate Ecologiche delle Pro Loco Italiane, i progetti di Servizio Civile Universale con Promozione Italia Ets e la Fiera dei territori “Gustarte” in programma dal 21 al 23 novembre 2025 a Gravina in Puglia. Abbiamo investito importanti risorse umane ed economiche nella realizzazione della rivista In Italia Magazine – ha concluso il Presidente nazionale Ciurleo – consapevoli dell’importanza strategica di un potente strumento di divulgazione turistica e culturale nel settore del turismo che vede l’Italia sempre più meta mondiale di visitatori e fermamente convinti di poter raccontare al meglio da attori locali impegnati costantemente le innumerevoli ricchezze storiche, architettoniche, naturali e paesaggistiche che si celano nei paesi della nostra meravigliosa nazione”. Al termine della cerimonia il Presidente nazionale Epli Ciurleo insieme al Sindaco di Calvera Bartolomeo hanno consegnato una copia della rivista In Italia Magazine in segno di gratitudine al Presidente Notaio dottor Prospero Mobilio della Fondazione “Dr. Nicola ed Emilia Mobilio” che da anni si dedica a diffondere cultura attraverso la gestione diretta della Biblioteca Comunale che porta il nome della stessa Fondazione.”

