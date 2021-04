Tecnologia e innovazione sono una bella cosa, ma in un Paese e in una regione come la nostra dove ci si balocca con bande larghe, banderuole e banditi dell’annuncio facile, che riserva spesso delusioni, è bene tenere occhi e orecchie aperti, sopratutto sulla vicenda vaccini che necessita di chiarezza ed efficienza organizzativa. La Basilicata è tra le sei regioni, chiediamoci anche perchè così poche, che ha deciso di affidarsi a Poste Italiane per le prenotazioni. Bene. Meccanismo semplice come abbiamo scritto in altro servizio https://giornalemio.it/cronaca/prenotare-il-vaccino-anti-covid-sulla-piattaforma-di-poste-ecco-come-si-fa/ ma armiamoci di pazienza, viste altre precedenti esperienze della Pubblica Amministrazione che hanno mandato in tilt il sistema, a causa di eccessive ‘cliccate’ di avvio, problemi di server o hanno portato al nulla di fatto. Vuoi per scarsa conoscenza delle categorie degli aventi diritto e vuoi perchè l’organizzazione a valle, in questo caso il sistema sanitario vaccinale, ha dei limiti di vario tipo e spesso è affidato al puro volontariato. E allora le attese e le mancate risposte, e quindi le delusioni, sono dietro l’angolo.



Prima di cliccare informatevi se siete nella fascia di età dedicata o nelle categorie privilegiate. Se c’è qualcosa che non va non meravigliatevi se il risponditore elettronico o la interlocuzione per posta elettronica, per esempio, dovessero farvi attendere o darvi buca per motivi che saprete più avanti. Ricordatevi che dietro a un software pensato da uomini ci sono sempre donne e uomini… Naturalmente, e ce lo ricorda Antonio Serravezza, servono vaccini a sufficienza altrimenti se ne riparlerà al momento opportuno. Tutto chiaro? Noi per principio e per esperienza siamo sempre devoti a san Tommaso.

VACCINI ANTI-COVID, DALLA SETTIMANA DOPO PASQUA PRONOTAZIONI COL SISTEMA DI POSTE ITALIANE

Un centralino telefonico, un portale su internet, gli sportelli Postamat e anche i tablet dei postini. Servirà solo la tessere sanitaria a portata di mano. Così i cittadini lucani potranno prenotare il vaccino quando sarà attivato il servizio di Poste. Ovvero quello voluto dalla Regione Basilicata. Il presidente della regione Baldi ha annunciato che il servizio inizierà subito dopo Pasqua dal lunedì al venerdì e potrà prenotarsi chi ha diritto, secondo le norme in vigore in quel momento, alla vaccinazione.



Speriamo che sia arrivato il tempo della chiarezza perché è successo di tutto e di più. Sono state trascurate le persone fragili per dare la precedenza a categorie di persone che potevano tranquillamente aspettare il loro turno. Basta con le categorie al di fuori da quelle sanitarie. La precedenza dopo gli over ottantenni e le persone fragili deve rispettare un calendario a cascata, quindi, ora dovranno essere vaccinate tutte le persone over settantenni che sono classificate le più fragili e più attaccate dal virus stellato. Ci voleva il pugno forte di Draghi e l’aiuto di Figliuolo per mettere ordine, ora mancano solo i vaccini che a detta dei due protagonisti principali dovrebbero arrivare in settimana.



Non è chiaro solo quali vaccini arriveranno, la quantità e a come dovranno essere utilizzati. C’è ancora il balzello delle età che favoriscono le fasce di età. Ormai non si tratta di nome del vaccino ma delle quantità disponibili perché in tutta Italia ormai sono disseminati gli hub dedicati alle vaccinazioni oltre alla possibilità di essere vaccinati da metà aprile nelle farmacie rionali.

Certo è che siamo tutti stanchi psicologicamente dopo tutti i tiramolla di questi ultimi mesi e sinceramente non vien voglia più di accendere la televisione perché l’argomento vaccini viene trattato in tutti i canali televisivi, anche in trasmissioni che trattano argomenti leggeri e che dovrebbero, invece, aiutare i cittadini a distrarsi.

La resurrezione del nostro Signore sia anche un segnale di un nuovo corso di uscita da questa maledetta pandemia. Buona Pasqua!