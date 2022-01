Prima lo scavo, poi la gettata in cemento e ora quel reticolo metallico che delinea la pianta e poi gli ambienti, che renderanno visibile il fabbricato per la nuova mensa dei poveri ” Don Giovani Mele”, in costruzione a Matera al rione Piccianello. Un cantiere, benedetto da mons Giuseppe Antonio Caiazzo nel dicembre scorso, che va avanti e che desta, naturalmente, curiosità tra quanti transitano lungo via Cererie e si soffermano a osservare la foto della futura costruzione .