Premio Torre Normanna 2023 ai lucani Isa Grassano e Dino Paradiso

Sono due i lucani DOC a cui la Pro Loco di San Mauro Forte ha assegnato il premio Torre Normanna 2023: la giornalista e scrittrice Isa Grassano e il comico cabarettista Dino Paradiso. Un riconoscimento che, a partire dal 2011 assegna a “personalità della Basilicata che si sono particolarmente distinte in qualsiasi settore della vita pubblica”.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta nella sala affrescata di Palazzo Arcieri, inserita negli eventi collaterali del Campanaccio 2023, ha avuto inizio con la proiezione di immagini girate durante la pandemia per ricordare ai presenti il “dove eravamo rimasti”.

A seguire la cerimonia è entrata nel vivo con due presentazioni multimediali che hanno tracciato le tappe più salienti della carriera di Isa Grassano e Dino Paradiso.

Due personaggi che, come ha sottolineato Donatella Tricarico, moderatrice della serata, “seppur distanti nelle loro professioni entrambi lucanocentrici. “Ho costruito la mia comicità proprio sull’essere lucano”, ha spiegato Dino Paradiso. La nostra proverbiale lentezza, il modo con cui tramandiamo di padre in figlio i nomi dei genitori, il modo in cui lavoriamo e persino il cibo che mangiamo sono diventati parte dei miei sketch. La Basilicata è una regione che ha bisogno di essere raccontata e per questo ha ancora tanto margine di scoperta”.

Al racconto e a farla scoprire attraverso i tantissimi articoli, la magia delle parole e la costanza con cui ne parla e ne scrive è senza ombra di dubbio Isa Grassano giornalista, originaria di San Mauro Forte e bolognese di adozione, città dove vive e lavora.

“Mi emoziono ogni volta che parlo della Basilicata, ha detto Isa. Anche in questo momento che sono a casa mia e intorno a me ho la famiglia, gli amici e persone che conosco da sempre”. Poi tra una battuta e l’altra dei premiati della serata si è proseguito con la consegna delle targhe a tre concittadine di San Mauro Forte impegnate nel servizio sanitario nazionale. Tre infermiere che durante la pandemia si sono trovate in prima linea nei reparti Covid, o comunque a gestire l’emergenza sanitaria. Antonella Bruno, Valentina Lisanti e Maddalena Diluca rispettivamente impegnate negli ospedali di Bologna, Potenza e Modena (per Maddalena, impossibilitata per motivi di lavoro ad essere presente, hanno ritirato la targa i genitori).

Una presentazione molto briosa e partecipata organizzata e condotta dal giovane presidente della Pro loco Francesco Laguardia e vice presidente Antonio Deufemia, intervallata da brani musicali eseguiti dal maestro Giuseppe Abate. Presente alla cerimonia il Sindaco di San Mauro Forte, Nicola Savino e il vice Sindaco Marco Diluca.

Le foto di rito e i tanti abbracci (finalmente) hanno suggellato l’edizione del premio Torre Normanna 2023 con la consapevolezza di riportare la stessa energia nell’edizione 2024.