Premio Simpatia a Rino, ”U’ scettabbann”.

Lo conosciamo dalla Prima Repubblica e Rino Locantore, con la musica nel sangue e una manualità che lo ha portato a inventarsi e a suonare strumenti che parevano afoni (come il collo di una bottiglia) o a dar nuova vita alla filiera dei tamburi ” a frizione”, era e resta un trascinatore di simpatia. Del resto l’energia di superare la barriera del suon ce l’ha e il pubblico, compaesani o turisti fa lo stesso, attendono il ”La” per seguirlo in lungo e in largo. Sia quando attacca al suon della trombetta, come facevano i banditori o ”scettabbann”, l’invito ad ascoltare quel che segue all’appello ” Pop’l de lu pais… s’ntit, s’ntit (Popolo del paese, sentite, sentite…”. E sia ad accompagnare i ritornelli di canzoni popolare, accompagnate da gestualità o doppi sensi, come ” La cerasa” (quella del ritornello ueh ueh lass a mamt e ven cu mmè, t’ aggia ra na botta addo m’ piace a mmè) o ” La zita” su quel che mangiò la prima sera… Goliardia a parte Rino ha un cuore grande quanto una cupa cupa e ha aiutato tanti a sorridere in momenti difficili o di sofferenza, come gli è capitato durante gli anni di lavoro con gli ospiti della casa famiglia. Era un ”Progetto Popolare” e Rino ne è stato uno degli artefici… Giusto l’attestato che ha ricevuto di recente a Matera durante il Premio Gusto Italia. E con una motivazione scritta dal presidente della Pro Loco, Giuseppe Cotugno, un altro cuore di Matera che continua a battere con passione per la cultura popolare della Città dei Sassi.



” Rino Locantore educatore da più di 40 anni non solo in campo sociale, ma anche nel campo musicale. In questo connubio si concretizza il suo percorso di vita riuscendo a trasferire alla gente le sue particolari composizioni esperenziali e la sua sperimentali musicalità delle nostre radici conosciuta ed apprezzata in ogni dove”