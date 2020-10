Si è svolta a Vaglio di Basilicata la cerimonia di premiazione del premio regionale “Oscar green” promosso dalla Coldiretti.

Nove aziende partecipanti, cinque le categorie in gara legate alla ‘Sostenibilità’ e alla ‘Creatività’, ma anche ‘Noi per il sociale’, ‘Campagna Amica’, ‘Impresa 5.Terra’ e ‘Fare rete’. Sono i numeri dell’edizione 2020 del premio regionale “Oscar green” promosso dalla Coldiretti e che ha visto a Vaglio Basilicata la cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente regionale Coldiretti Antonio Pessolani, dei direttori e della Delegata Nazionale di Coldiretti Giovane Impresa. Il concorso riservato alle aziende che, coniugando tradizione e innovazione, collaborano alla realizzazione di un modello agricolo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Un occhio di riguardo è stato riservato ai progetti che avevano come obiettivo la tutela e l’arricchimento del territorio. “ Dopo questo periodo non facile per via della pandemia, con questo concorso puntavamo a far arrivare ai giovani un messaggio positivo – ha spiegato Pessolani – a dimostrazione che l’agricoltura lucana non si è mai fermata, nonostante le difficoltà della pandemia. E anche quest’anno ce l’abbiamo fatta. I nostri giovani hanno mostrato una particolare attenzione alla capacità di utilizzare l’innovazione per dare lustro alle tradizioni e ai prodotti locali – ha aggiunto il presidente di Coldiretti Basilicata – così come il ruolo dell’imprenditore per la tutela e l’arricchimento del territorio, e degli enti che sostengono il loro lavoro”. Per la categoria “Noi Per il Sociale” premiata l’azienda di Canio Alessandro Caruso, per “Imprese 5.Terra” la società agricola “Colline Soavi snc”, per “Fare Rete” il “Caseificio del Sirino”; per “Campagna Amica” la fattoria “Granolat s.s.a” ed infine per la categoria “Creatività” è stata premiata “ Geovita sas”. Le aziende vincitrici a livello regionale, concorreranno alla selezione delle aziende finaliste a livello nazionale.