Premio Nobel a Trump? Che c’azzecca ?Meglio al popolo palestinese

Comprendiamo il dolore dei famigliari degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas in una guerra ormai a senso unico che continua a sterminare, è la parola giusta, la popolazione civile di Gaza e a radere al suolo l'intera città come è nel programma mirato del leader Bibi Nethanyau contrario da sempre a riconoscimento e alla nascita di uno stato palestinese, ma chiedere al comitato per il premio Nobel di attribuire quel prestigioso riconoscimento al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è fuori da ogni logica per il ruolo non certo esaltante avuto nella guerra in medio Oriente con l'avvallo o il silenzio dato a tante e dubbie operazioni militari date da Israele. Gaza, Cisgiordania o l'attentato mirato in Qatar contro la delegazione di Hamas, quando stava per maturare un accordo di pace…che ancor non vediamo, ma che è destinato a lasciare una scia di problemi in quella parte del mondo e con conseguenze anche per l'Occidente. Le ritorsioni terroristiche sono sempre dietro l'angolo. Altro che pace.. Il Nobel a Trump. E sarebbe un affronto a quanti hanno meritato sul campo, per moralità e fatti concreti, quel premio. Sono 105 e tra questi anche 20 associazioni. Ne citiamo alcuni: Henry Dunant fondatore della Croce Rossa, Il presidente americano Theodore Roosvelt per la mediazione nel mettere fine alla guerra russo giapponese e per aver fornito alla corte arbitrale dell'Aia il suo primo caso, Ferdinand Buisson fondatore della Lega per i diritti umani,l'ufficio internazionale Nansen per i rifugiati, Cordel Hull cofondatore delle Nazioni Unite, George Catlet Marshal promotore dell'omonimo piano di aiuti in Europa dopo la seconda guerra mondiale, all'Alto commissariato per le Nazioni Unite Unhcr, Linus Carl Pauling,promotore della campagna contro i test nucleari, Martin Luther King attivista per i diritti civili, Andrej Sacharov , promotore campagne diritti umani, Betty Williams e Mairead Corrigan fondatrici del movimento Community of Peace People ,



a Amensty International per la campagna contro la tortura, a Menachim Begin (israeliano) e all’egiziano Anwar el Sadat per gli accordi di camp David e la pace tra i due stati, a Madre Teresa di Calcutta per l’impegno a favore dei poveri,, a Adolfo Perez Esquivel difensore dei diritti umani durante la dittatura argentina, all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu per il suo impegno contro l’apartheid, a Elie Wiesel presidente della commissione sull’olocausto, al Dalai Lama contrario alla violenza nella lotta del suo popolo per la liberazione del Tibet

al presidente russo Sergej Gorbacev per il suo ruolo nei processi di pace, alla presidente birmana Aung San Suu Kyi per la sua lotta non violenta per la democrazia e i diritti umani, alla guatelmateca Rigoberta Menchù per la sua lotta in difesa dei popoli indigeni, e poi al presidente sudafricano Nelson Mandela in carcere per gran parte della vita per la lotta contro l’apartheid.



E poi, non hanno bisogno di presentazioni, gli israeliani Simon Peres, Yitzakh Rabin e il palestinese Yasser Arafat per gli ‘’sforzi’’ finor vani per la pace in medio Oriente,all’Ican per la campagna per l’abolizione delle armi nucleari, al WFP programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e nel 2024 al giapponese Nyhon Hydanko per la lotta contro le armi nucleari. Che c’azzecca Trump con il premio Nobel per la pace ?, per dirla con Antonio Di Pietro. Meglio al popolo palestinese.

