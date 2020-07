“Il valore delle relazioni con i Lucani nel Mondo per generare nuove idee, nuovi progetti e nuove traiettorie per la Basilicata: le imprese culturali e creative”.

È questo il tema del Premio Mondi Lucani che quest’anno si terrà nel Castello del Malconsiglio di Miglionico il 5 settembre 2020.

Il Premio si pone l’obiettivo di consolidare legami e favorire connessioni utili a promuovere lo scambio di esperienze e saperi tra i Lucani nel Mondo e la Basilicata, animando il confronto per il rafforzamento della cultura d’impresa.

L’evento è ideato e organizzato dall’Associazione Mondi Lucani, quest’anno in collaborazione con l’Università degli Studi di Basilicata, la Provincia di Matera, la Camera di Commercio di Basilicata, i Gruppi di Azione Locale Start 2020 e La Cittadella del Sapere, la Fondazione Adriano Olivetti, la Fondazione IesLab, l’Associazione Basilicata Creativa e con le Associazione di Lucani nel Mondo Basilicata Cultural Society of Toronto e Mutal Benefit Society San Rocco di Paterson (NJ). Il Premio ha, inoltre, il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Miglionico.

Nella prima parte della giornata, studenti, professionisti, amministratori, imprenditori e aspiranti tali, previa compilazione del form di iscrizione su www.mondilucani.it entro il primo settembre, potranno seguire gratuitamente dalle 9:00 alle 17:00 i “Talk Mondi Lucani” che vedranno come protagonisti i premiati 2020. I partecipanti avranno così la possibilità di “connettersi” ed interagire con i premiati, che oltre a dialogare assumeranno le vesti di mentori e coach.

Le tematiche dei tre “Talk Mondi Lucani” saranno:

Essere imprenditori, manager e policy maker innovativi: le competenze trasversali del XXI secolo

Riflessioni & Connessioni per uno Sviluppo Glocale. Focus: piano di azione (a cura del Gal Start 2020)

Mondi convergenti: il nuovo umanesimo digitale e creativo

Il Premio Mondi Lucani diventa, quindi, un’occasione per far dialogare insieme i lucani nel mondo, i lucani che hanno scelto di lavorare e investire in Basilicata e quelli che dopo l’esperienza fuori dai confini regionali hanno deciso di ritornare.

Premiati sono i Lucani nel Mondo che si distinguono nell’ambito economico e d’impresa.

Questi i Premiati Mondi Lucani 2020:

Fabio Buonsanti – Chief Operating Officer presso Aega ASA

Roberto Capobianco – Presidente Nazionale Conflavoro PMI, amministratore unico Sphera Srl, Direttore ISFOR Istituto Superiore Formazione, Orientamento e Ricerca

Donato Coppola – Artista, imprenditore e direttore creativo di Officina Coppola

Francesco Di Ciommo – Avvocato cassazionista e Professore Ordinario di Diritto Civile presso la Luiss “Guido Carli”, fondatore e partner dello studio Di Ciommo & Partners

Rosa Lavieri – Imprenditrice e amministratrice di Lavieri Edizioni

Rosita Orlandi – Vicepresidente nazionale FIDAS, ricercatrice in Storia delle Relazioni Internazionali presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari

Francesco Piersoft Paolicelli – Docente di Opengov e Opendata presso l’Università LUM di Lecce, Formatore in robotica educativa e coding, consulente delle pubbliche amministrazioni per Opengov

Richard Paradiso – Managing Director della Toronto City Opera

Giuseppe Pisauro – Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, già docente di Scienza delle Finanze presso Sapienza Università di Roma

Carmelita Ribba – Imprenditrice e stilista Mia Carmen Atelier

Martina Romaniello – Ingegnere energetico Area America Latina presso Enel Green Power

Emanuela Vita – Esperta in politiche di partecipazione, innovazione sociale e comunicazione, Consulente del dipartimento Internazionale del Comune di Milano, Fondatrice della ONG Kamba, Ideatrice e manager di Ricetta Milano

L’evento si concluderà con la premiazione, allietata da un concerto, nella corte del Castello del Malconsiglio alle 19:30.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito www.mondilucani.it.