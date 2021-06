Creare un network di Lucani nel Mondo che porti in Basilicata nuove idee, progetti e opportunità concrete di sviluppo per la regione Basilicata e i giovani che in essa ci abitano.

E’ questo lo spirito dell’iniziativa giunto alla terza edizione in cui le parole chiavi sono connessione, restituzione e network.

Per questo il riconoscimento ai Lucani nel Mondo che eccellono negli ambiti professionali dell’economia e della finanza, dell’impresa, della tecnologia e dell’innovazione, del mondo creativo, della pubblica amministrazione e del terzo settore.

Obiettivo dell’iniziativa: .

Premiati dell’edizione 2021 sono: Enrico Carretta, Imprenditore (Centro della Mozzarella, Officine del Dolce, Pizza e Salato); Anna Maria Antonietta Carriero, Capo dei Servizi Analisi e Rapporti Istituzionali della UIF, Banca d’Italia; Alfredo Carmine Cestari, Imprenditore (Gruppo Cestari) e Presidente della Camera di Commercio ItalAfrica;Fedele DeNovellis, Economista Senior presso REF Ricerche;Gianluca De Novi, Docente di Radiologia all’Harvard Medical School, Dirigente del Medical Device and SimulationLaboratory presso il Massachusetts General Hospital, imprenditore;Enza Lattanzi, CEO della Bifrost Music; Michele Miglionico, Stilista; Nicola Pirrone, Dirigente di ricerca, CNR – Istituto sull’inquinamento atmosferico; Francesca Viggiano, Sustainability Program Manager presso Georg – Fischer Piping System LLC; Imma Vitelli, Giornalista, scrittrice, sceneggiatrice; Francesco Paolo Zaccaro, Architetto e partner presso lo studio pariginoViguier.

Il Premio, ideato dalla Mondi Lucani, quest’anno vede la collaborazione di Intesa San paolo e avrà inizio con i Mondi Lucani Digital Talk, il primo il 12 giugno sul tema “Rigenerazione Sud: tra innovazione sociale, digitale e imprenditoriale”, al quale seguirà il 19 giugno “I micro ecosistemi sostenibili e i modelli di business del futuro”.

I Digital Talk, che saranno trasmessi in live streaming sui canali social della Mondi Lucani, vedranno protagonisti i Premiati 2021, il Network Mondi Lucani e gli attori dello sviluppo localein un dialogo volto a generare idee e nuovi progetti per la Basilicata attraverso la condivisione di esperienze e diknow-how.

Nell’ambito delle iniziative del Premio, l’8 agosto a Montescaglioso sarà presentato il romanzo “La Guerra di Nina” della scrittrice Imma Vitelli, Premiata Mondi Lucani 2021.

La serata evento di premiazione si terrà il 19 agosto nel Castello Torre Mare di Metaponto(Bernalda, MT)e sarà trasmessa in diretta su TRM Network.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato su: https://www.mondilucani.it/premio-mondi-lucani-2021/