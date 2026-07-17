Premio Moda® Matera 2026, cala il sipario su un’edizione da record: la città dei Sassi capitale internazionale della creatività

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e una forte partecipazione internazionale la 15ª edizione del PREMIO MODA® Matera, che dall’8 al 12 luglio ha trasformato la città dei Sassi in un palcoscenico dedicato alla moda, all’arte, alla cultura e all’artigianato d’eccellenza.

Inserita nel prestigioso contesto di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, insieme alla città marocchina di Tétouan, la manifestazione, promossa dall’APS Officina della Cultura ETS, ha confermato la propria vocazione internazionale, ponendosi come luogo d’incontro tra creatività, tradizioni e culture provenienti da diversi Paesi.

Realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Matera, della Regione Basilicata, dell’APT Basilicata, della Fondazione Matera Basilicata 2029 e di Confartigianato Nazionale, il Premio Moda ha accolto stilisti, couturier, artisti, giornalisti e delegazioni provenienti da Italia, Francia, Serbia, Messico, Venezuela, Bolivia e Guinea.

La direzione artistica è stata affidata a Enzo Centonze, ideatore della manifestazione, affiancato dalla regia e coreografie di Stefania Coralluzzo, dalla direzione del format di Paolo Fumarulo e dalle pubbliche relazioni curate da Nicola Altomonte, con il contributo di professionisti della fotografia, del make-up, dell’hair styling e della produzione tecnica che hanno accompagnato l’intera settimana.

Giovani talenti protagonisti

L’apertura della manifestazione, l’8 luglio in Piazza Vittorio Veneto, è stata dedicata al concorso internazionale riservato ai giovani fashion designer provenienti da Italia, Francia, Serbia e Guinea.

Le collezioni presentate hanno raccontato una moda capace di coniugare sostenibilità, innovazione, ricerca sartoriale e valorizzazione della tradizione tessile, con un omaggio all’icona senza tempo Brigitte Bardot, filo conduttore dell’edizione 2026.

La giuria internazionale ha premiato Dorotea Sušić (Serbia) con il Premio Prêt-à-Porter 2026, mentre Davide Morreale (Gela) ha conquistato sia il Premio Alta Moda sia il Premio Cinema Alta Moda. Il Premio Cinema Prêt-à-Porter è stato invece assegnato a Jessica Cavarischia di Tolentino.

Il Gala della Couture internazionale

Tra i momenti più prestigiosi dell’intera rassegna, il Gala del 10 luglio in Piazza San Francesco d’Assisi ha riunito importanti protagonisti della couture internazionale provenienti da Europa e America Latina.

Sulla passerella si sono alternati numerosi stilisti che hanno raccontato, attraverso le proprie collezioni, il valore dell’artigianalità, dell’alta sartoria e del Made in Italy, con la partecipazione straordinaria dello stilista Giovanni Cannistrà, ospite d’onore della serata.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati numerosi riconoscimenti dedicati al mondo della moda e dell’informazione.

Il Premio Cinema Couturier 2026 è andato alla stilista Rosa Addabbo, mentre il Fashion Award Excellence è stato conferito a Giovanni Cannistrà.

Ampio spazio anche al giornalismo, con premi assegnati a Beatrice Spediacci, Ilaria Mauri, Nicoletta Di Feo, Cinzia Malvini, Carlo Vulpio, Sanja Lučić e Claudia Chiari, a testimonianza del ruolo fondamentale dell’informazione nella valorizzazione della moda e della cultura.

Particolarmente emozionante il Premio alla Carriera conferito al maestro della fotografia Rino Barillari, universalmente conosciuto come “The King of Paparazzi”.

Moda e arte nel segno di Brigitte Bardot

La manifestazione si è conclusa con l’inaugurazione della 9ª ModArt Cult Exhibition, ospitata nell’Hub Temporaneo di Via del Corso e visitabile fino al 26 luglio.

La mostra rende omaggio a Brigitte Bardot attraverso una ventina di creazioni originali realizzate dagli stilisti protagonisti del Premio Moda e una selezione di immagini storiche impreziosite dagli scatti di Rino Barillari.

L’inaugurazione è stata affidata al professor Antonello Di Pinto, scrittore e critico d’arte, che ha accompagnato il pubblico in una riflessione sul rapporto tra moda, arte e memoria culturale.

Matera sempre più capitale della creatività

L’edizione 2026 ha registrato una significativa presenza di pubblico, addetti ai lavori e rappresentanti della stampa italiana e internazionale, confermando la crescente rilevanza della manifestazione nel panorama fashion.

Il PREMIO MODA® ha inoltre rappresentato una delle tappe del tour nazionale di Confartigianato Moda, “Eccellenza. La Moda Artigiana – Dove nasce lo stile italiano”, contribuendo a promuovere il talento delle imprese artigiane e l’eccellenza del Made in Italy.

A raccontare la manifestazione sono stati numerosi media italiani e internazionali, con la conduzione affidata a Ivana Pantaleo e Beppe Convertini, offrendo una vetrina importante per Matera e per il suo patrimonio culturale.

Con questa quindicesima edizione il PREMIO MODA® conferma la propria identità di progetto culturale capace di unire moda, arte, artigianato, turismo e dialogo tra i popoli. Un appuntamento che rafforza il ruolo della città dei Sassi come punto di riferimento internazionale per la creatività mediterranea e per la promozione dell’alta sartoria, proiettando Matera sempre più al centro della scena culturale e fashion del Mediterraneo.