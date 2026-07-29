Premio Lucania Oro 2026: Pomarico celebra le eccellenze lucane. Tra i premiati anche la giornalista e scrittrice Isa Grassano

Sarà una serata dedicata al talento, al merito e all’orgoglio di essere lucani quella in programma sabato 1° agosto, alle ore 21, in Piazza Liberazione a Pomarico, dove si terrà la 15ª edizione del Premio Lucania Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi e longevi della Basilicata.

Undici premi e una menzione speciale saranno assegnati a personalità, imprese e realtà che, con il loro lavoro, contribuiscono ogni giorno a promuovere il nome della Basilicata in Italia e nel mondo, confermando la missione di un premio nato da una felice intuizione dell’allora sindaco Mario Mancini e diventato nel tempo un punto di riferimento nel panorama culturale e istituzionale regionale.

Tra le eccellenze che riceveranno il riconoscimento c’è anche la mia cara amica Isa Grassano, giornalista e scrittrice, premiata per il giornalismo, la cultura e la narrazione del territorio.

Un riconoscimento particolarmente significativo per una professionista che, con i suoi libri, i reportage e gli articoli pubblicati sulle principali testate nazionali, ha saputo raccontare l’Italia e la Basilicata con uno sguardo autentico, curioso e appassionato. Da anni Isa Grassano è una straordinaria ambasciatrice della sua terra: attraverso le sue parole valorizza borghi, tradizioni, persone e luoghi meno conosciuti, trasformando ogni viaggio in un invito alla scoperta. La sua capacità di intrecciare turismo, cultura, enogastronomia e storie di vita rappresenta un patrimonio prezioso per la promozione del territorio lucano.

Accanto a lei saranno premiati: A.S.D. Roller Matera per la storia e l’eccellenza dello sport femminile; Daniele Palumbo per la diplomazia culturale e la cooperazione internazionale; Giuseppe Bruno per l’economia sociale e la cooperazione allo sviluppo; Eustachio Papapietro per la leadership imprenditoriale; Michele Miglionico per l’alta moda italiana; Walter Nicoletti per il cinema internazionale e la distribuzione cinematografica; Antonio Salvatore, ambasciatore della gastronomia italiana nel mondo; Gregorio De Felice per l’economia internazionale; CMB Futsal Team per l’eccellenza sportiva e Giuseppe Adduce per l’innovazione digitale e la cyber security.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre conferita una Menzione Speciale all’Istituto di Vigilanza L’Aquila per il contributo offerto nel settore della sicurezza e della tutela del territorio.

La cerimonia, promossa dal Comune di Pomarico, sarà condotta dal giornalista Antonello Lombardi e sarà accompagnata dalle esibizioni musicali di Michela Salluce e Sara Raucci.

Con il motto “Le radici custodiscono la nostra storia. Le eccellenze ne scrivono il futuro”, il Premio Lucania Oro rinnova anche quest’anno il suo impegno nel valorizzare donne e uomini che, pur operando in ambiti diversi, mantengono vivo il legame con la Basilicata e ne diffondono i valori ben oltre i confini regionali.

“Il Premio Lucania Oro rappresenta un patrimonio della nostra comunità e dell’intera Basilicata – dichiarano il sindaco Francesco Mancini e l’assessore alla Cultura Beatrice Difesca – . Celebrare chi si distingue nello sport, nella cultura, nell’impresa, nella ricerca, nell’innovazione e nel sociale significa promuovere la cultura del merito e offrire modelli positivi alle giovani generazioni”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.