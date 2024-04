L’associazione Liberalia promuove l’ottava edizione del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi”.

Il Premio, istituito nel 2005, intende stimolare e valorizzare la produzione culturale ed esplorare il potenziale creativo del territorio. Riservato agli autori di qualsiasi nazionalità, che presentino un’opera inedita, scritta in lingua italiana, prevede 4 sezioni (poesia, narrativa, saggistica e racconto breve). Per i primi classificati di ciascuna sezione, è prevista la pubblicazione dell’opera.

Le opere concorrenti devono essere rigorosamente inedite. Sono escluse quindi opere già pubblicate integralmente o parzialmente in formato cartaceo, on line, on demand, sotto forma di self-publishing e in e-book o già vincitrici in altri concorsi letterari.

È possibile partecipare al Premio con più di una proposta. Ogni opera deve essere presentata separatamente e secondo le regole riportate nel bando di concorso entro e non oltre il 31 agosto 2024.

Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 10 per la sezione Racconto breve e di euro 15 per tutte le altre sezioni.

Ogni opera, inedita, va inviata in versione digitale, in formato PDF, insieme a una sinossi, a una biografia dell’autrice/autore, alla scheda di partecipazione e alla ricevuta di versamento attraverso il form disponibile sul sito www.premioletterarioliberalia.it oppure via email (premio@liberalia.it) utilizzando l’apposita modulistica disponibile sempre sul sito www.premioletterarioliberalia.it.

Un comitato di lettura designato da Liberalia verificherà l’ammissibilità delle opere inviate, leggerà e, attraverso una apposita griglia di valutazione, valuterà e selezionerà le migliori, che saranno sottoposte alla valutazione della Giuria. Tutti i partecipanti, premiati e selezionati, saranno avvisati tempestivamente. La premiazione avverrà a Matera in data da definire.