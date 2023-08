Premio letterario Energheia 2023: calendario eventi della 29° edizione

Energheia sinonimo di incontri e iniziative legate alla lettura. Anche quest’anno l’associazione ha promosso una serie di eventi a corollario del Premio, con tanti incontri con artisti, che accompagneranno il pubblico materano da venerdì 1 a sabato 9 settembre Si inizia venerdì 1 settembre alle ore 19.00 presso l’Open Space Mediateca Palazzo dell’Annunziata, con l’inaugurazione della Mostra dedicata all’architetto sloveno Jože Plečnik dal titolo: Un architetto tra storia e modernità, iniziativa promossa dall’Ambasciata di Slovenia in Italia e dall’APT Basilicata, iniziativa che vedrà la presenza dell’Attaché Culturale Dott. Tina Kokalj. Il sabato 2 l’incontro con Enrica Orlando, autrice del testo: Un dono di suono e visione. David Bowie e il teatro di Lazarus, dedicato all’ultima opera del cantante inglese scomparso pochi anni fa presso il locale Scipipì.

La domenica 3 è la volta della Cerimonia di consegna dei Premi dedicati ai fumetti e alle vignette, rispettivamente Nuvole di Energheia e Strisce di Energheia con l’inaugurazione della mostra delle vignette finaliste presso il Birrificio 79. Nel corso della serata vi sarà anche l’incontro tra i partecipanti e dei docenti al Corso Internazionale di scrittura e PerCorsi di Energheia, due laboratori che vedranno il loro svolgimento a partire dal lunedì presso l’UNIBAS di Matera, fino al sabato 9. Nel corso di questi giorni si alterneranno nei due diversi laboratori, in lingue straniere il primo e in italiano il secondo, diversi scrittori e autrici internazionali, il tutto grazie al sostegno dell’Ambasciata di Spagna in Italia, dell’Unibas e della Sorbona di Parigi.

Nella serata del lunedì 4 , presso il Birrificio 79, sarà presentato il libro digitale – realizzato dall’associazione e scaricabile gratuitamente dal sito: www.energheia.org, partendo dal testo del 1956 che gli autori Federico G. Friedmann, Giuseppe Isnardi e Riccardo Musatti realizzarono per l’UNRRA CASAS – dal titolo: Commissione per lo Studio della città e dell’Agro di Matera. Saggi introduttivi. Una relazione che doveva porre le basi per uno studio approfondito per il risanamento dei Rioni Sassi. A parlarne saranno Michele Morelli e Mimmo Calbi.

Il martedì 5 si aprirà con l’inaugurazione di una targa, donata dal poeta Alessio Arena alla città di Matera, e che sarà scoperta dall’Assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, presso il Giardino del Silenzio, nel Sasso Barisano. In serata lo scrittore Rocco Pinto, insieme a Italo Massari e Giovanni Moliterni parlerà della sua ultima fatica letteraria dal titolo: Viaggi di carta, presso Scipipì in Via del Corso.