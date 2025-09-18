Premio Giornalistico di Critica Televisiva al materano Ivan Moliterni

Il materano Ivan Moliterni, ideatore e fondatore Scuola di cinema, audiovisivo e cultura delle immagini Ombre Meridiane, riceverà, domenica 21 settembre, il Premio Giornalistico di Critica Televisiva e Cinematografica intitolato a Beniamino Placido nell’ambito dell’iniziativa “Schermi 2025” che si terrà a Rionero in Vulture a partire dalle ore 18:00 presso il Centro Visioni urbane.

L’iniziativa sarà l’opportunità per aprire un momento di dibattito e condivisione oltre che assistere alla visione di cortometraggi e prodotti audiovisivi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.