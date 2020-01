La città di Firenze chiude con un clamoroso successo la VII edizione del Premio Europeo St.Oscar Alta Moda 2019 svoltasi presso Palazzo Borghese, l’esclusiva struttura del periodo neoclassico che, per la prima volta, ha aperto le sue porte a un evento di haute couture con protagonisti noti brand del luxury ad accompagnare la passerella del mondo fashion.

L’eleganza è stata protagonista assoluta del meraviglioso evento; la conduzione della serata è stata affidata all’opinionista, attore e conduttore Antonio Zequila, alla modella Ambra Lombardo (top model, ospite in varie trasmissioni Mediaset, opinionista a Piero Chiambretti e GF 2019) e Stefano Baragli presentatore con carriera ventennale che, con la loro professionalità, eleganza e un pizzico di humour, hanno impreziosito il gran galà.

La direzione artistica e tutta l’organizzazione dello staff presenziata da Valentina Voguestyle Agency ha visto al timone Steven G. Torrisi che si riafferma con eccellenza e qualità, passione e dedizione lavorativa, superando le aspettative.

Le luci della ribalta si sono accese con l’apertura delle creazioni del celebre stilista internazionale special guest Rocco Barocco e a seguire le statuette conferite per la VII edizione 2019 hanno visto protagonisti alcuni stilisti.

Tanti gli ospiti vip intervenuti alla kermesse per onorare l’alta moda italiana, a partire dagli stilisti Rocco Barocco, Alviero Martini, Anton Giulio Grande, Marco De Vincenzo e Giuseppe Fata, all’attrice Barbara Bouchet, al casting director Nando Moscariello, alla giornalista Marchesa D’Aragona, alla senatrice Monica Cirinnà, al tenore Nicola Pisaniello e all’opinionista Enzo Merlo Fustenberg.

La stilista Carmen Clemente, dopo le passerelle milanesi e in Kazakistan, ha visto riconosciuto il suo talento creativo con l’ambìto premio St.Oscar Europeo della Moda Cerimonia che dedica alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli impegnati creativamente nella Maison by Carmen Clemente Couture & Company.